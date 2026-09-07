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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक होगा 3 अक्टूबर, एक दिन में 2 देशों से खेलेगी टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक होगा 3 अक्टूबर, एक दिन में 2 देशों से खेलेगी टीम इंडिया

1998 के बाद भारतीय क्रिकेट में ऐसा पहली बार होगा, जब टीम इंडिया एक दिन में दो मैच खेलेगी. इस बार ऐसा संयोग 3 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 07 Sep 2026 06:21 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के लिए 3 अक्टूबर ऐतिहासिक होने वाला है. इस दिन टीम इंडिया दो देशों के सामने मैदान पर उतर सकती है. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा, जब भारतीय टीम एक दिन में दो अलग-अलग देशों में मैच खेलेगी. दरअसल, 3 अक्टूबर को टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा वनडे मैच खेलना है. वहीं इसी दिन 2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट का गोल्ड मैच खेला जाना है. 

अगर टीम इंडिया एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल के मैच के लिए क्वालीफाई करती है तो फिर 3 अक्टूबर को उसे दो मैच खेलने होंगे. एक मैच एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल का जापान में खेला जाएगा. वहीं एक मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में होगा. 2026 एशियन गेम्स में 3 अक्तूबर को ही जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल मैच खेले जाएंगे. एशियन गेम्स में टीम इंडिया सीधा क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी. 

सितंबर में 6 मैच खेलेगी टीम इंडिया

सितंबर में टीम इंडिया कुल 6 मैच खेलेगी. ये सभी मुकाबले सीमित ओवरों की फॉर्मेट के होंगे. यानी इस मंथ भारतीय टीम एक भी टेस्ट मैच नहीं खेलेगी. सितंबर में टीम इंडिया को अफगानिस्तान से दिल्ली में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी. इसके बाद महीने के अंत में भारत को वेस्टइंडीज से दो वनडे मैच भी खेलने हैं. ये सीरीज तीन वनडे मैचों की होगी, लेकिन दो मैच सितंबर महीने में खेले जाएंगे. वहीं 2026 एशियन गेम्स का क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी भारतीय टीम इस महीने खेलेगी.

श्रेयस अय्यर समेत कई खिलाड़ी नहीं खेलेंगे वेस्टइंडीज वनडे सीरीज 

2026 एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का एलान हो चुका है. वहीं वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज के लिए अभी भारतीय टीम घोषित नहीं की गई है. यह साफ है कि एशियन गेम्स में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे. एशियन गेम्स में श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के कप्तान होंगे. टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी शामिल हैं. ये सभी खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे. 

28 साल बाद होगा ऐसा गजब संयोग

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 12 सितंबर 1998 को ऐसा हो चुका है. तब कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया खेली थी. उसी दिन टीम इंडिया ने सहारा कप में पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच खेला था. दोनों ही मैच भारत ने जीते थे.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 07 Sep 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Asian Games India Vs West Indies TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM Asian Games 2026
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