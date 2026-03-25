आखिरी टी20 जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने जीती सीरीज, डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने NZ की उड़ाई नींद 

NZ Vs SA 5th T20I Match Report Highlights: दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बुधवार (25 मार्च) को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेला गया. मैच में अफ्रीका ने 33 रनों से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया. मुकाबले में अफ्रीका को जीत दिलाने में कॉनर एस्टरहुइजेन (Connor Esterhuizen) ने अहम योगदान दिया.

गौर करने वाली बात यह है कि कॉनर ने इस सीरीज के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. वह अपनी पहली ही सीरीज में छा गए. सीरीज के अंतिम मैच में कॉनर एस्टरहुइजेन ने सिर्फ 33 गेंदों में 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 75 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 227.27 का रहा.

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