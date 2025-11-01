हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ vs ENG ODI: इंग्लैंड का सूपड़ा साफ, न्यूजीलैंड ने 2 विकेट से जीता तीसरा वनडे; 3-0 से जीत ली सीरीज

NZ vs ENG ODI: इंग्लैंड का सूपड़ा साफ, न्यूजीलैंड ने 2 विकेट से जीता तीसरा वनडे; 3-0 से जीत ली सीरीज

NZ vs ENG ODI Series 2025: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 2 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की. टिकनर को तीसरे वनडे और डेरिल मिशेल को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.

By : शिवम | Updated at : 01 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

वेलिंग्टन रीजनल स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में 2 विकेट से जीतकर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का 3 मैचों की वनडे सीरीज में सूपड़ा साफ़ किया. मिशेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम ने शुरूआती 2 मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली थी, आज इंग्लैंड सम्मान की लड़ाई भी हार गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 223 का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम ने 45वें ओवर में हासिल कर जीत दर्ज की.

वो तो जेमी ओवरटन ने तीसरे वनडे में 68 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया, नहीं तो टीम 150 तक भी मुश्किल से बना पाती. इंग्लैंड के टॉप-5 बल्लेबाजों का कुल स्कोर 32 रन है. न्यूजीलैंड के गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, उन्होंने अपने 10 ओवरों के स्पेल में 64 रन दिए. उन्हें तीसरे वनडे में प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवार्ड मिला. जैकब डफी ने 3 और ज़कारी फ़ौल्कस ने 2 विकेट चटकाए.

लड़खड़ाई न्यूजीलैंड की पारी, गेंदबाजों ने संभाला

223 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत की थी. डेव्हन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने पहले विकेट के लिए 78 रनों की साझेदारी की. लेकिन मिडिल आर्डर लड़खड़ा गया. विल यंग (1), टॉम लेथम (10), माइकल ब्रेसवेल (13) सस्ते में आउट हो गए. मिशेल सेंटनर ने 27 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन 196 पर डेरिल मिशेल के आउट होने से न्यूजीलैंड पर संकट आ गया, मिशेल ने 44 रनों की अच्छी पारी खेली. लेकिन अब भी न्यूजीलैंड को 27 रन चाहिए थे, 2 विकेट ही हाथ में थे. 

तब ब्लेयर टिकनर और ज़कारी फ़ौल्कस ने नाबाद पारी खेलकर न्यूजीलैंड को 2 विकेट से जीत दिलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. टिकनर ने 18 और फ़ौल्कस ने 14 रन बनाए.

 
 
 
 
 
डेरिल मिशेल ने जीता प्लेयर ऑफ़ द सीरीज अवार्ड

डेरिल मिशेल ने तीसरे वनडे में 44 रन बनाए, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शुरूआती दोनों वनडे में अर्धशतक जड़े थे. उन्होंने पहले वनडे में नाबाद 78 और दूसरे में नाबाद 56 रन बनाए. उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.

वनडे सीरीज के तीनों मैचों में इंग्लैंड की बल्लेबाजी फ्लॉप रही, खासकर टॉप आर्डर. सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए थे. दूसरे मैच में तो टीम 175 रनों पर ही ऑलआउट हो गई थी. तीनों वनडे न्यूजीलैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 01 Nov 2025 02:31 PM (IST)
New Zealand Cricket Team New Zealand Vs England NZ Vs ENG Daryl Mitchell Blair Tickner
