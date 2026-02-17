न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में क्वालीफाई कर लिया है. कीवी टीम ने मंगलवार को खेले गए पहले मुकाबले में कनाडा को 8 विकेट से हराया. एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. युवराज सामरा के ऐतिहासिक शतक की बदौलत कनाडा ने 173 रनों का अच्छा स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. न्यूजीलैंड ने 16वें ही ओवर में लक्ष्य हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की.

चेन्नई के एमए चिदंबरम में हुए इस मैच में टॉस जीतकर कनाडा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. सलामी बल्लेबाज युवराज सामरा ने 110 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, वह टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. कनाडा ने 173 रन बनाए थे.

लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने पॉवरप्ले में ही अपने दोनों ओपनर्स के विकेट गंवा दिए थे. फिन एलन ने 8 गेंदों में ताबड़तोड़ 21 रन बनाए, लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए. इससे पिछले ओवर में टिम सेफर्ट (6) भी पवेलियन लौट चुके थे. तब लगा था कि कनाडा के गेंदबाज कड़ी टक्कर पेश करेंगे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र की नाबाद पारी ने इस लक्ष्य को मामूली सा बना दिया.

रचिन और फिलिप्स ने खेली तूफानी पारी

30 रनों पर न्यूजीलैंड ने 2 विकेट गंवा दिए थे, उसके बाद आए रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने अंत तक बल्लेबाजी की और 29 गेंद रहते अपनी टीम को जीत दिला दी. रचिन ने 39 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 59 रन बनाए. ग्लेन फिलिप्स ने 36 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 छक्के और 4 चौके जड़े. फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.

सुपर-8 में किया क्वालीफाई

न्यूजीलैंड ग्रुप डी से सुपर-8 में पहुंचने वाली दूसरी टीम है, जिसने 4 में से 3 मैच जीते हैं और 1 हारा. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका लगातार 3 मैच जीतकर सुपर-8 में प्रवेश कर चुकी है. इस ग्रुप में शामिल अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा का टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया है.