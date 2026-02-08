हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
NZ vs AFG: गुलबदीन का तूफानी अर्धशतक, न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ियों ने की गेंदबाजी; अफगानिस्तान ने बनाए 182 रन

NZ vs AFG T20 World Cup: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 182 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है. गुलबदीन नायब ने 35 गेंदों में 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

By : शिवम | Updated at : 08 Feb 2026 01:06 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसे उनके बल्लेबाजों ने सही साबित किया. न्यूजीलैंड की हालत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि उन्हें अपने 7 खिलाड़ियों से गेंदबाजी करवानी पड़ी. अफगानिस्तान के लिए गुलबदीन नायब ने तूफानी पारी खेली, उन्होंने 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. गुलबदीन ने 63 रनों की शानदार पारी खेली.

अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पारी की शुरुआत, दोनों ने संभलकर की शुरुआत की. इब्राहिम (10) पॉवरप्ले के अंतिम ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर कैच आउट हुए. उन्होंने पहले विकेट के लिए गुरबाज के साथ 35 रनों की साझेदारी की. इसी ओवर में गुरबाज (27) भी पवेलियन लौट गए, फर्ग्यूसन ने उन्हें बोल्ड किया.

गुलबदीन नायब का तूफानी अर्धशतक

अफगानिस्तान की शुरुआत धीमी हुई थी, पॉवरप्ले में 2 विकेट गिर चुके थे तब गुलबदीन नायब और सेदिकुल्लाह अटल के बीच तीसरे विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी हुई. गुलबदीन ने 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. 15वें ओवर में जैकब डफी ने अटल को आउट किया, जिन्होंने 24 गेंदों में 29 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.

18वें ओवर में गुलबदीन नायब की शानदार पारी का अंत हुआ, वह रचिन रविंद्र की गेंद पर कैच आउट हुए. उन्होंने 35 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से 63 रन बनाए. अंत में अब्दुल रसूली ने 13 गेंदों में 20 और अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 7 गेंदों में 14 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर स्कोर को 182 तक पहुंचाया.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 08 Feb 2026 12:51 PM (IST)
