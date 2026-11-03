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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ 26 और IND सिर्फ 14, न्यूजीलैंड में भारत का रिकॉर्ड 'शर्मनाक'; 7 साल से नहीं जीता वनडे मैच

NZ 26 और IND सिर्फ 14, न्यूजीलैंड में भारत का रिकॉर्ड 'शर्मनाक'; 7 साल से नहीं जीता वनडे मैच

भारत ने भले ही टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया, लेकिन वनडे में कीवी टीम को उसके घर पर हराना काफी मुश्किल है. भारतीय टीम सात सालों से न्यूजीलैंड में वनडे मैच नहीं जीती है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 03 Nov 2026 04:09 PM (IST)
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न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं. हालांकि, चौथे और पांचवें टी20 में कीवी टीम ने पलटवार करते हुए भारत को शिकस्त दी. फिर भी टीम इंडिया ने सीरीज 3-2 से जीत ली. अब बुधवार, 4 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीम इंडिया पिछले सात सालों से न्यूजीलैंड में कोई वनडे मैच नहीं जीती है. जी हां, भारत ने आखिरी बार फरवरी, 2019 में न्यूजीलैंड में वनडे मैच जीता था. वहीं कीवियों के घर पर वनडे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 123 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया को 63 मैचों में जीत मिली है, वहीं 52 बार न्यूजीलैंड ने बाजी मारी है. 7 मैच नो रिजल्ट रहे हैं और एक मुकाबला टाई रहा है. 

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न्यूजीलैंड में निराशाजनक है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का रिकॉर्ड निराशजनक रहा है. भारत ने न्यूजीलैंड में अब तक 45 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने सिर्फ 14 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं न्यूजीलैंड ने अपने घर पर 26 मैचों में भारत को हराया है. 1 मैच टाई रहा है, जबकि 4 मैच नौ रिजल्ट रहे हैं.

3 फरवरी 2019 को भारत ने न्यूजीलैंड में जीता था वनडे मैच

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में आखिरी वनडे मैच 3 फरवरी 2019 को जीता था. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलने के बाद 252 रन बनाए थे. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 217 रन ही बना सकी थी. भारत ने 35 रनों से यह वनडे मैच जीता था. 

पिछले 2 दौरों पर भारत को नहीं मिली कोई जीत 

2019 के बाद भारतीय टीम ने दो बार न्यूजीलैंड का दौरा किया है. इस दौरान भारत को वनडे सीरीज में कोई जीत नहीं मिली है. 2020 और 2022 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया. 2022 में पहला वनडे कीवी टीम ने जीता और फिर बाकी दोनों मैच बारिश में धुल गए. वहीं 2020 में न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ किया था.  

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 03 Nov 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
IND Vs NZ 1st ODI INDIA VS NEW ZEALAND SHUBMAN GILL
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