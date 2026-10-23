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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी को नहीं मिलेगा मौका? दूसरे टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!

वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिलेगा मौका? दूसरे टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!

IND vs NZ 2nd T20: ईशान किशन दूसरे टी20 से बाहर हो गए हैं. ऐसे में भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव होना तय है. हालांकि, दूसरे टी20 में टीम इंडिया एक नहीं बल्कि दो बदलाव कर सकती है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 23 Oct 2026 07:41 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार, 24 अक्तूबर को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इसी मैदान पर पहला टी20 मैच भी खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने जीता था. दूसरे टी20 में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बदलाव होना तय है, क्योंकि ईशान किशन चोटिल होने की वजह से इस मैच में नहीं खेल पाएंगे. हालांकि, दूसरे टी20 में टीम इंडिया एक नहीं बल्कि दो बदलाव कर सकती है.

क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में ही पहला टी20 मैच खेला गया था. कीवी टीम ने इस मैच में 225 रन बनाए थे. टीम इंडिया ने अंतिम ओवर में मैच जीत लिया था. संजू सैमसन और नमन धीर भारत की जीत के हीरो रहे थे. अब इसी मैदान पर दूसरा टी20 भी खेला जाएगा. ऐसे में इस मैच के भी हाई स्कोरिंग होने की पूरी उम्मीद है. 

वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

ईशान किशन चोटिल हुए तो सभी को लगा कि अब 15 साल के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक्शन में दिखेंगे. हालांकि, इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ईशान की जगह शिवम दुबे को मौका दे सकती है. शिवम गेंदबाजी का विकल्प भी देंगे. दुबे को मौका मिलता है तो तिलक वर्मा तीन नंबर पर ईशान किशन की जगह खेल सकते हैं.

वरुण चक्रवर्ती को मिल सकता है मौका 

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पहले टी20 मैच में नहीं खेले थे. टीम मैनेजमेंट ने पिच को देखते हुए तीन तेज गेंदबाजों को तरजीह दी थी. हालांकि, स्पिनर्स ने भी हैगली ओवल की पिच पर अच्छी गेंदबाजी की थी. ऐसे में अब दूसरे टी20 में वरुण को मौका दिया जा सकता है. वैसे, भारत के तेज गेंदबाज पहले टी20 में बेअसर भी रहे थे.

दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे/वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती/मयंक यादव.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 23 Oct 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
IND Vs NZ 2nd T20 INDIA VS NEW ZEALAND ISHAN KISHAN SHIVAM DUBE Vaibhav Sooryavanshi
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