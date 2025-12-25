देश के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को लेकर इस साल चौंकाने वाला फैसला सामने आया है. वर्ष 2024–25 के लिए किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न नहीं देने का निर्णय लिया गया है. खास बात यह है कि इस साल की सूची में कोई भी क्रिकेटर शामिल नहीं है. महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के नामों पर भी चर्चा हुई, लेकिन चयन समिति ने उनके नामों को मंजूरी नहीं दी है.

हार्दिक सिंह का नाम चर्चा में

खेल रत्न को लेकर बहस के बीच भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह का नाम भी सामने आया. ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए कई दिग्गजों ने उन्हें खेल रत्न का मजबूत दावेदार बताया. हालांकि, अंतिम फैसले में चयन समिति ने इस साल यह सम्मान किसी को न देने का ही फैसला किया.

अर्जुन पुरस्कार की लंबी लिस्ट

जहां खेल रत्न पर सन्नाटा है, वहीं अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकन सूची काफी लंबी है. इसमें क्रिकेट नहीं, बल्कि कई अलग–अलग खेलों के खिलाड़ी शामिल हैं, जो भारत में खेलों की बढ़ती विविधता को दिखाते हैं.

अर्जुन पुरस्कार के लिए जिन नामों पर विचार किया जा रहा है, उनमें तेजस्विन शंकर और प्रियंका (एथलेटिक्स), नरेंद्र (बॉक्सिंग), विदित गुजराती और दिव्या देशमुख (शतरंज), धनुष श्रीकांत (डेफ शूटिंग), प्रणति नायक (जिम्नास्टिक), राजकुमार पाल और लालरेम्सियामी (हॉकी), सुरजीत और पूजा (कबड्डी), रुद्रांश खंडेलवाल (पैरा शूटिंग), एकता भ्याण (पैरा एथलेटिक्स), अखिल श्योरन और मेहुली घोष (शूटिंग), सुतिर्था मुखर्जी (टेबल टेनिस), सोनम मलिक (कुश्ती), ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन) जैसे नाम शामिल हैं.

क्रिकेट से आगे बढ़ता भारतीय खेल

कुल मिलाकर, खेल रत्न न दिए जाने का फैसला भले ही विवादों में हो, लेकिन अर्जुन पुरस्कारों की सूची यह साफ करती है कि भारत में क्रिकेट के अलावा भी कई खेलों के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. अब सबकी नजर चयन समिति के अंतिम ऐलान पर टिकी है.