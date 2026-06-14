शनिवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच खेला गया. धर्मशाला में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. मुकाबला भारत ने जीता, लेकिन रहमनुल्लाह गुरबाज की ऐतिहासिक शतकीय पारी के लिए भी इस मुकाबले को याद रखा जाएगा. उन्होंने 51 गेंद में 102 रन बनाए.

दरअसल रहमनुल्लाह गुरबाज ने इस मैच में 48 गेंद में शतक पूरा कर दिया था. यह वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान के लिए सबसे तेज शतक रहा. 200 के स्ट्राइक रेट से खेली गई इस यादगार पारी में उन्होंने 8 चौके और 8 छक्के लगाए.

कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक कोई भारतीय 50 या उससे कम गेंद में सेंचुरी नहीं लगा पाया है. भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंद में शतक पूरा किया था. वहीं रहमनुल्लाह गुरबाज ऐसे केवल चौथे एशियाई बल्लेबाज भी हैं, जिन्होंने 50 से कम गेंद खेलकर शतक पूरा किया हो. उनसे पहले शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान), आसिफ खान (यूएई) और सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) ऐसा कर चुके हैं.

टी20 फॉर्मेट में भारत को धाकड़ बल्लेबाज मिलते रहे हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में सदा से तूफानी शतकों की कमी देखने को मिली है. भारत के लिए वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक वीरेंदर सहवाग के नाम है, जिन्होंने 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी.

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25-25 ओवर का हुआ मैच

धर्मशाला में बारिश के कारण वनडे मैच में ओवरों की संख्या घटाकर 25-25 कर दी गई थी. अफगानिस्तान ने टी20 के अंदाज में खेलते हुए 194 रन बनाए. वहीं भारतीय टीम ने कप्तान शुभमन गिल की अर्धशतकीय पारी और केएल राहुल की तूफानी बैटिंग के दम पर 5 विकेट से मैच जीता.

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