ब्रिटेन दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन बहुत शर्मनाक रहा. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 10 मैच खेलकर टीम इंडिया सिर्फ एक जीत दर्ज कर सकी. इस खराब प्रदर्शन के बाद गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच नहीं रहेंगे, बल्कि अब दिग्गज क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण हेड कोच का पद संभालेंगे.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की टी20 टीम पहले आयरलैंड दौरे पर गई, जहां उसे 0-2 से हार मिली. फिर टीम इंग्लैंड टूर पर गई, जहां पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत को 0-4 से हार मिली. उसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी वाली वनडे टीम ने अंग्रेजों के खिलाफ ODI सीरीज खेली. उसे भी भारत 1-2 से हार गया. कुल मिलाकर ब्रिटेन टूर पर भारतीय टीम ने 10 मैच खेले, जिनमें उसे केवल एक जीत नसीब हुई.

गौतम गंभीर नहीं रहेंगे कोच

दरअसल जिम्बाब्वे टूर और एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच नहीं रहेंगे. भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज 23 जुलाई से शुरू हो रही है, जबकि एशियाई खेल 19 सितंबर-4 अक्टूबर तक खेले जाएंगे.

जिम्बाब्वे सीरीज के लिए गौतम गंभीर को आराम दिया गया है. वहीं एशियन गेम्स के शेड्यूल का टकराव वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज की तारीखों से हो रहा होगा. इसलिए गौतम गंभीर जिम्बाब्वे सीरीज के बाद एशियन गेम्स में भी हेड कोच नहीं होंगे. इस दौरान पूर्व क्रिकेटर और BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम का कोच पद संभालेंगे.

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एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज सीरीज का टकराव

एशियन गेम्स 19 सितंबर से शुरू होंगे और 4 अक्टूबर तक खेले जाएंगे. इसी दौरान वेस्टइंडीज टीम भारत दौरे पर आएगी. 27 सितंबर-17 अक्टूबर तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. एक तरफ एशियन गेम्स में वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच होंगे, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए गौतम गंभीर भारतीय टीम के साथ मौजूद रहेंगे.

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