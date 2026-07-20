IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटब्रिटेन दौरे पर 10 मैच में एक जीत, अब गौतम गंभीर नहीं रहेंगे टीम इंडिया के कोच! इस दिग्गज को मिलेगी कमान

ब्रिटेन दौरे पर 10 मैच में एक जीत, अब गौतम गंभीर नहीं रहेंगे टीम इंडिया के कोच! इस दिग्गज को मिलेगी कमान

Gautam Gambhir Team India Coach: ब्रिटेन दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच नहीं होंगे. एक पूर्व क्रिकेटर उनकी जगह लेने वाला है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 08:31 PM (IST)
Preferred Sources

ब्रिटेन दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन बहुत शर्मनाक रहा. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 10 मैच खेलकर टीम इंडिया सिर्फ एक जीत दर्ज कर सकी. इस खराब प्रदर्शन के बाद गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच नहीं रहेंगे, बल्कि अब दिग्गज क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण हेड कोच का पद संभालेंगे.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की टी20 टीम पहले आयरलैंड दौरे पर गई, जहां उसे 0-2 से हार मिली. फिर टीम इंग्लैंड टूर पर गई, जहां पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत को 0-4 से हार मिली. उसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी वाली वनडे टीम ने अंग्रेजों के खिलाफ ODI सीरीज खेली. उसे भी भारत 1-2 से हार गया. कुल मिलाकर ब्रिटेन टूर पर भारतीय टीम ने 10 मैच खेले, जिनमें उसे केवल एक जीत नसीब हुई.

गौतम गंभीर नहीं रहेंगे कोच

दरअसल जिम्बाब्वे टूर और एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच नहीं रहेंगे. भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज 23 जुलाई से शुरू हो रही है, जबकि एशियाई खेल 19 सितंबर-4 अक्टूबर तक खेले जाएंगे.

जिम्बाब्वे सीरीज के लिए गौतम गंभीर को आराम दिया गया है. वहीं एशियन गेम्स के शेड्यूल का टकराव वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज की तारीखों से हो रहा होगा. इसलिए गौतम गंभीर जिम्बाब्वे सीरीज के बाद एशियन गेम्स में भी हेड कोच नहीं होंगे. इस दौरान पूर्व क्रिकेटर और BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम का कोच पद संभालेंगे.

यह भी पढ़ें: क्रिकेट का पहला विश्व विजेता, जिसे बदहाली में लेना पड़ा 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन

एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज सीरीज का टकराव

एशियन गेम्स 19 सितंबर से शुरू होंगे और 4 अक्टूबर तक खेले जाएंगे. इसी दौरान वेस्टइंडीज टीम भारत दौरे पर आएगी. 27 सितंबर-17 अक्टूबर तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. एक तरफ एशियन गेम्स में वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच होंगे, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए गौतम गंभीर भारतीय टीम के साथ मौजूद रहेंगे.

यह भी पढ़ें:

इंग्लैंड सीरीज खत्म, अब जिम्बाब्वे में धमाल मचाएंगे वैभव सूर्यवंशी? जानिए टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team VVS Laxman TEAM INDIA GAUTAM GAMBHIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इंग्लैंड सीरीज खत्म, अब जिम्बाब्वे में धमाल मचाएंगे वैभव सूर्यवंशी? जानिए टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
इंग्लैंड सीरीज खत्म, अब जिम्बाब्वे में धमाल मचाएंगे वैभव सूर्यवंशी? जानिए टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
क्रिकेट
क्रिकेट का पहला विश्व विजेता, जिसे बदहाली में लेना पड़ा 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन
क्रिकेट का पहला विश्व विजेता, जिसे बदहाली में लेना पड़ा 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन
क्रिकेट
भारत की वनडे टीम से इन 3 खिलाड़ियों का बाहर होना तय! अब दोबारा मुश्किल है मौका मिलना
भारत की वनडे टीम से इन 3 खिलाड़ियों का बाहर होना तय! अब दोबारा मुश्किल है मौका मिलना
क्रिकेट
IPL में क्यों नहीं खेलते हैं इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक? भारत से टी20 सीरीज के बीच खुद किया खुलासा
IPL में क्यों नहीं खेलते हैं इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक? भारत से टी20 सीरीज के बीच खुद किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, 'वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे-पीटे जाते हैं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में कूदे सपा नेता! मोहिबुल्लाह से लेकर अखिलेश तक, कैसे बनाया राजनीतिक मुद्दा?
जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में खपे सपा नेता! मोहिबुल्ला से लेकर अखिलेश तक, कैसे बना राजनीतिक मुद्दा
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: मंडे को 8 बजे तक 126 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
Live Updates: मंडे को 8 बजे तक 126 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
क्रिकेट
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
BCCI ला रही नया नियम! गेंदबाज ने की ऐसी हरकत तो लगेगा बैन; बल्लेबाजों के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगी टीमें
इंडिया
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का पहला रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
इंडिया
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget