IPL 2026 से पहले दिल्ली के कप्तान बने नितीश राणा, पहली बार मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी

नितीश राणा दिल्ली टीम के कप्तान बन गए हैं. नितीश, 26 नवंबर से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली टीम की कप्तानी करते दिखेंगे. दिल्ली को झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, सौराष्ट और त्रिपुरा के साथ एलीट ग्रुप D में रखा गया है. दिल्ली के सारे मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे. दिल्ली अब तक सिर्फ एक बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता बनी है. उसने प्रदीप सांगवान की कप्तानी में 2017-18 सीजन का खिताब जीता था.

नितीश राणा पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब दिल्ली टीम में वापसी करने जा रहे हैं. ये पहली बार होगा जब नितीश सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली टीम की कप्तानी कर रहे होंगे. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में दिल्ली टीम की कप्तानी की है. बता दें कि वो रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के पहले चरण में कोई भी मैच नहीं खेल पाए थे. बताते चलें कि इंडियन प्रीमियर लीग में भी नितीश राणा ने दिल्ली कैपिटल्स को जॉइन कर लिया है. दिल्ली ने उन्हें राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड करके अपने स्क्वाड में शामिल किया है.

उन्होंने इससे पहले दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में वेस्ट दिल्ली लायंस की कप्तानी की थी. अपनी कप्तानी में उन्होंने वेस्ट दिल्ली लायंस टीम को चैंपियन बनाया था. यह भी गौर करने वाला विषय है कि स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए दिल्ली स्क्वाड से बाहर रखा गया है. राठी की DPL 2025 के क्वालीफायर मैच के दौरान नितीश राणा से बहस भी हो गई थी.

ईशांत शर्मा भी इस टीम में नहीं हैं, उनका खेलना इस बात पर निर्भर करेगा कि वो चोट से कितनी जल्दी रिकवर कर पाते हैं. एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट से इंडिया A बाहर हो गई है, इसलिए सुयश शर्मा और प्रियांश आर्या भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उपलब्ध हो गए हैं.

दिल्ली का स्क्वाड: नितीश राणा (कप्तान), प्रियांश आर्या, सार्थक रंजन, आयुष बदोनी, अर्पित राणा, आयुष दोसेजा, मयंक रावत, तेजस्वी (विकेटकीपर), हिम्मत सिंह, यश ढुल, सिमरजीत सिंह, राहुल डागर, यश भाटिया, अंकित राजेश कुमार, हर्ष त्यागी, सुयश शर्मा, प्रिंस यादव, मनी ग्रेवाल, रोहन राणा, ध्रुव कौशिक, आर्यन राणा और वैभव कांडपाल

यह भी पढ़ें:

पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की हार के बाद कितनी बदली WTC पॉइंट्स टेबल, होश उड़ा देगा ताजा अपडेट