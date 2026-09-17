बांग्लादेश के कप्तान ने दिया इस्तीफा, अचानक फैसले से बोर्ड भी हैरान

बांग्लादेश क्रिकेट में जैसे हड़कंप मैच गया है. एशिया कप 2026 के समापन के बाद निगर सुल्ताना ने अचानक कप्तानी छोड़ने का निर्णय किया था. सुल्ताना साल 2022 से बांग्लादेश टी20 टीम की कप्तानी कर रही थीं, लेकिन उनका फैसला जानकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) चौंक गया था. खबर है कि बोर्ड के अधिकारियों को इस बाबत कोई अंदाजा नहीं था कि सुल्ताना ने किस वजह से कप्तानी छोड़ने का निर्णय किया.

बुधवार को बांग्लादेश महिला विंग के चेयरमैन रफिकुल इस्लाम बाबू ने बताया कि उन्हें मेल के माध्यम से सुल्ताना का संदेश मिला. उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश टीम एशियन गेम्स से वापस लौट आएगी, उसके बाद भविष्य पर कोई फैसला किया जाएगा. उन्होंने कहा, "मैं सच में नहीं जानता कि उन्होंने अचानक कप्तानी छोड़ने का निर्णय क्यों किया."

इसलिए छोड़ी कप्तानी

रफिकुल इस्लाम बाबू ने खुलासा करते हुए बताया, "वह सहज महसूस नहीं कर रही थीं. उन्होंने बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा व्यक्त की है. उन्होंने टी20 से हटकर 50-ओवर फॉर्मेट में बने रहने की बात कही. इस संबंध में मुझे ई-मेल प्राप्त हुआ था."

निगार सुल्ताना ने 2022-2026 तक 80 मैचों में बांग्लादेश टी20 टीम की कप्तानी की. उनकी कप्तानी में बांग्लादेश ने 32 मैच जीते, लेकिन 47 मुकाबले हारे और एक मुकाबले का कोई परिणाम नहीं निकल पाया. अब तक सुल्ताना बांग्लादेश टी20 महिला क्रिकेट टीम की सबसे अनुभवी कप्तान हैं.

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एशियन गेम्स के बाद होगा फैसला

रफिकुल इस्लाम बाबू ने बताया कि वे BCB के प्रेसिडेंट तमीम इकबाल से इस संबंध में चर्चा करेंगे और एशियन गेम्स से टीम के वापस लौटने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा. अक्टूबर 2023 के बाद बांग्लादेश की महिला टीम कोई द्विपक्षीय टी20 सीरीज नहीं जीत पाई है. बतौर कप्तान निगर सुल्ताना का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है.

एशियन गेम्स की बात करें तो बांग्लादेश का क्वार्टरफाइनल मैच चीन के साथ खेला जाना था, लेकिन मैदान की परिस्थिति खेलने लायक नहीं थी. ऐसे में बेहतर रैंकिंग वाली टीम होने के चलते बांग्लादेश को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया है.

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