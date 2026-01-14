हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवेस्टइंडीज बोर्ड ने लगा लिया पूरा जोर, निकोलस पूरन ने संन्यास से वापसी के प्रस्ताव पर जो कहा, जानकर हैरान रह जाएंगे

वेस्टइंडीज बोर्ड ने लगा लिया पूरा जोर, निकोलस पूरन ने संन्यास से वापसी के प्रस्ताव पर जो कहा, जानकर हैरान रह जाएंगे

T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक कोशिश की थी कि निकोलस पूरन अपना संन्यास वापस ले लें. लेकिन बोर्ड को बड़ा झटका लगा है.

By : शिवम | Updated at : 14 Jan 2026 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट वेस्टइंडीज को अपने एक खिलाड़ी से बड़ा झटका लगा है. स्टार खिलाड़ी निकोलस पूरन ने पिछले साल कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंकाया था. बोर्ड चाहता है कि उनका ये धाकड़ खिलाड़ी अपना रिटायरमेंट वापस ले लें और उनके लिए टी20 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया है.

क्रिकेट वेस्टइंडीज के क्रिकेट निदेशक माइल्स बासकोम्बे ने इस बात को स्वीकारा है कि निकोलस पूरन से संपर्क किया गया था. बोर्ड चाहता था कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मजबूत टीम के साथ उतरा जाए. माइल्स ने कहा, "टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज टीम का प्रतिनिधित्व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी करें, इसके लिए हमने हर संभव प्रयास किया. हमने वापसी की संभावनाओं पर भी बात की, लेकिन निकोलस अपने फैसले पर कायम रहे." उन्होंने ये भी बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखकर ही पूरन ने संन्यास लिया था.

वेस्टइंडीज को खलेगी निकोलस पूरन की कमी

पूरन टी20 के सबसे घातक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो आते ही बड़े प्रहार करने में माहिर है. उनकी फील्डिंग भी लाजवाब है. बतौर विकेटकीपर भी उन्होंने प्रभावित किया है. कुल मिलाकर एक कम्पलीट पैकेज, लेकिन छोटी उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया. कई खिलाड़ियों का इंटरनेशनल क्रिकेट सफर 30 के आस पास शुरू हुआ है, उनमें से एक भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी हैं. लेकिन पूरन ने 29 साल की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ग्रुप सी में शामिल है. इस ग्रुप के सभी मुकाबले भारत में खेले जाएंगे. पूरन ने इंडियन प्रीमियर लीग में काफी क्रिकेट खेला है और खेल रहे हैं, वह यहां की पिचों को भली भांति जानते हैं लेकिन वह इसका फायदा अपनी नेशनल टीम को नहीं दे पाएंगे.

लीग क्रिकेट में खेलते हैं निकोलस पूरन

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके पूरन दुनिया भर की टी20 लीग में खेलते हैं. उनकी फॉर्म को देखते हुए क्रिकेट वेस्टइंडीज उन्हें वापस टीम में लाना चाहता था, लेकिन उन्होंने बोर्ड की बात नहीं मानी और अपना जवाब बोर्ड को बता दिया. बोर्ड ने वापसी की संभावनाओं पर भी चर्चा की तो पूरन ने उन्हें बताया कि टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर ही उन्होंने संन्यास लिया था तो वापसी का कोई सवाल ही नहीं है.

वेस्टइंडीज क्रिकेट ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अभी अपने स्क्वॉड का ऐलान नहीं किया है. संभावना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद टीम अपनी योजनाओं को फाइनल करेगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 14 Jan 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Cricket West Indies Nicholas Pooran West Indies Cricket T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
मध्य प्रदेश
मुस्लिम शख्स ने स्कूल के नाम पर बनाई इमारत, प्रशासन ने अवैध बताकर एक हिस्से को तोड़ा
मुस्लिम शख्स ने स्कूल के नाम पर बनाई इमारत, प्रशासन ने अवैध बताकर एक हिस्से को तोड़ा
विश्व
ईरान में तख्तापलट की राह आसान नहीं, क्यों खामेनेई जंग की सूरत में भागने की बजाय शहादत चुनेंगे?
ईरान में तख्तापलट की राह आसान नहीं, क्यों खामेनेई जंग की सूरत में भागने की बजाय शहादत चुनेंगे?
क्रिकेट
भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं हर्षित राणा, ODI के ये आंकड़े देख हैरान रह जाएंगे आप
भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं हर्षित राणा, ODI के ये आंकड़े देख हैरान रह जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest: Iran में जारी है 'रण'... इरफान सुल्तानी को आज सरेआम फांसी! | Irfani Sultani
World Bank का बड़ा बयान | Global Tension के बीच India बनेगा Growth Engine? | Paisa Live
Gujarati Blockbuster Laalo के Director ने कैसे कम बजट में बनाई 100 Cr से ज्यादा की फिल्म?
Laalo | Krishna Ji पर बनी Gujarati Film की Actress क्यों 3 साल तक नहीं गईं मंदिर?
Seher Hone Ko Hai: Seher-Mahid की शादी के रास्ते में Kausar और Pervez का चाल (14.01.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
मध्य प्रदेश
मुस्लिम शख्स ने स्कूल के नाम पर बनाई इमारत, प्रशासन ने अवैध बताकर एक हिस्से को तोड़ा
मुस्लिम शख्स ने स्कूल के नाम पर बनाई इमारत, प्रशासन ने अवैध बताकर एक हिस्से को तोड़ा
विश्व
ईरान में तख्तापलट की राह आसान नहीं, क्यों खामेनेई जंग की सूरत में भागने की बजाय शहादत चुनेंगे?
ईरान में तख्तापलट की राह आसान नहीं, क्यों खामेनेई जंग की सूरत में भागने की बजाय शहादत चुनेंगे?
क्रिकेट
भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं हर्षित राणा, ODI के ये आंकड़े देख हैरान रह जाएंगे आप
भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं हर्षित राणा, ODI के ये आंकड़े देख हैरान रह जाएंगे आप
बॉलीवुड
यश के साथ 'टॉक्सिक' में इंटिमेट सीन देकर ट्रोल हुई ब्राजीलियन एक्ट्रेस, करना पड़ा सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट
यश के साथ 'टॉक्सिक' में इंटिमेट सीन देकर ट्रोल हुई ब्राजीलियन एक्ट्रेस, करना पड़ा सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट
इंडिया
Exclusive: 'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर बड़े हमले की तैयारी में PAK!
'हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी आजादी', लश्कर कमांडर ने भड़काया, भारत पर हमले की तैयारी में PAK!
यूटिलिटी
विधवा बहन-बेटी की दोबारा शादी पर 51 हजार रुपये दे रही यह सरकार, जानें आवेदन का तरीका
विधवा बहन-बेटी की दोबारा शादी पर 51 हजार रुपये दे रही यह सरकार, जानें आवेदन का तरीका
हेल्थ
Detox Body: शरीर अपने आप करने लगेगा खुद को डिटॉक्स, बस करना होगा ये काम
शरीर अपने आप करने लगेगा खुद को डिटॉक्स, बस करना होगा ये काम
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget