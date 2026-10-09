कैंसर से लड़ी जंग, वाइफ ने छोड़ी जॉब; निक मैडिंसन की ऑस्ट्रेलिया में वापसी की कहानी 

ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज निक मैडिंसन शुक्रवार (09 अक्टूबर) से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हुए पहले टेस्ट में खेल रहे हैं. कैंसर से जंग लड़ने वाले मैडिंसन की ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में 10 साल बाद वापसी हुई है. इससे पहले उन्होंने कंगारू टीम के लिए पिछला रेड बॉल मुकाबला दिसंबर 2016 में खेला था. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के लिए वापसी की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी. इसमें उनकी पत्नी बियान्का का बहुत बड़ा रोल रहा.

मैडिंसन को टेस्टिकुलर कैंसर हुआ था. सर्जरी के बाद भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सके थे. इस दौरान उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थीं. इन सारी चीजों में उन्हें एक साल से ज्यादा का वक्त लग गया. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने इससे पहले मार्च 2025 में घरेलू क्रिकेट खेला था. अब 579 दिनों के बाद फर्स्ट क्लास में वह वापस लौटे. हालांकि उनका बल्ला नहीं चल सका. अफ्रीका के खिलाफ जीरो पर ही आउट हो गए.

कैसे हुई कैंसर की शुरुआत

निक को पिछले साल की शुरुआत में अपने शरीर में एक गांठ महसूस हुई. इसके बाद जांच में टेस्टिकुलर कैंसर का पता चला. इसको हटाने के लिए तुरंत सर्जरी की गई. लेकिन सात हफ्तों के बाद हुई और जांचों से पता चला कि कैंसर पेट के लिम्फ नोड्स और फेफड़ों के कुछ हिस्सों तक फैल गया था.

वाइफ ने छोड़ी जॉब

निक की वाइफ बियान्का को अपनी डेंटिस्ट की जॉब छोड़नी पड़ी थी. पती के कीमोथेरेपी के दौरान बियान्का प्रेग्नेंट थीं. वह दोबारा मां बनने वाली थीं. उन्होंने पहले बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला किया था.

जुलाई में पूरी हुई कीमोथेरेपी

14 जुलाई को मैडिंसन की कीमोथेरेपी पूरी हुई. लेकिन उन्हें ट्रेनिंग फिर से शुरू करने के लिए 2 महीने का इंतजार करना पड़ा. फिर उन्हें ट्रेनिंग की मंजूरी मिली. पूरी तरह से ठीक होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने बाकियों से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ भी असामान्य लगें, तो जांच जरूर करवाएं.

निक मैडिंसन का करियर

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट हटाकर निक मैडिंसन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 3 टेस्ट और 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट में उन्होंने 27 रन बनाए हैं, जबकि टी20 में उनके बल्ले से 45 रन निकले हैं.

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