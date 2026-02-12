हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल

NEP vs ITA: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली का कमाल, नेपाल का किया बुरा हाल

NEP vs ITA Score: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में खेल रही इटली टीम ने नेपाल को 123 रनों पर रोक दिया है. इटली के बेन मानेंटी ने कमाल का स्पेल किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Feb 2026 04:42 PM (IST)
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में खेल रही इटली टीम ने नेपाल को 123 रनों पर रोक दिया है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच ने अभी तक बल्लेबाजों का उतना साथ नहीं दिया है, जितना देती आई है. अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अभी तक यहां 200 का स्कोर नहीं बन पाया है. ये वही नेपाल टीम है, जो इंग्लैंड को हराने के बहुत करीब आ गई थी, लेकिन इटली के गेंदबाजों ने उसे 123 रन ही बना दिए.

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था. नेपाल की टीम बल्लेबाजी करने आई तो कप्तान रोहित पॉडेल ने 23 रन, आसिफ शेख ने 20 रन और आरिफ़ शेख ने 27 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा नेपाल का कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. नेपाल ने अपने आखिरी 7 विकेट महज 30 रनों के भीतर खो दिए.

नेपाल का बुरा हाल

चार दिन पहले ही नेपाल ने इंग्लैंड को लगभग हरा ही दिया था. इंग्लैंड उस मैच को जैसे-तैसे 4 रनों के करीबी अंतर से जीत पाया था. उस मैच में रोहित पॉडेल, दीपेन्द्र सिंह एरी और लोकेश बाम का बल्ला खूब चला था, लेकिन इटली के खिलाफ इनमें से कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाया.

30 रन के भीतर 7 विकेट

14वें ओवर में नेपाल की टीम एक समय 3 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना चुकी थी. हाथ में 7 विकेट, 6 ओवर बचे हुए थे और एक सधी हुई पार्टनरशिप नेपाल को 150 के स्कोर तक पहुंचा सकती थी. मगर इसके बाद इटली के गेंदबाजों ने नेपाल के अंतिम 7 बल्लेबाजों को मात्र 30 रनों के भीतर आउट कर दिया.

इटली की ओर से बेन मानेंटी का स्पेल चर्चा में है, जिन्होंने 4 ओवरों में केवल 9 रन देकर दो विकेट लिए. वहीं कृशन कालुलामागे ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और 4 ओवरों में सिर्फ 18 रन दिए. 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 12 Feb 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
T20 WORLD CUP LIVE T20 World Cup 2026 Nepal Vs Italy NEP Vs ITA
