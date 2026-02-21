न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में बारिश बनी विलेन, रद्द हुआ मैच; अब कैसे होगा विजेता का फैसला?

2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 राउंड का पहला मैच बारिश में धुल गया है. न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का यह मुकाबला बिना किसी गेंद के ही रद्द हो गया. मुकाबले का टॉस समय पर हुआ था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका. करीब ढाई घंटे तक इंतजार करने के बाद अंपायर्स ने मैच रद्द घोषित कर दिया.

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच का टॉस भारतीय समय के मुताबिक, शाम साढ़े 6 बजे हुआ था. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया. मैच को सात बजे शुरू होना था, लेकिन टॉस के कुछ मिनटों बाद ही बारिश शुरू हो गई. इसके बाद आर प्रेमदासा स्टेडियम के पूरे मैदान को कवर्स से ढक दिया गया. करीब ढाई घंटे के इंतजार के बार मैच रेफरी ने इस मुकाबले के रद्द करार दे दिया. नियम के हिसाब से दोनों टीमों को एक-एक प्वाइंट दिया गया है.

इस मैच के रद्द होने का सेमीफाइनल के समीकरण पर क्या असर पड़ेगा?

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, दोनों के लिए बारिश की वजह से मैच रद्द होना बड़ा झटका है. इन दोनों टीमों को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए अब अपने बचे हुए दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे. दोनों ही टीमों को आगे सुपर-8 में इंग्लैंड और श्रीलंका से भिड़ना है. पाकिस्तान को अब मंगलवार, 24 फरवरी को पल्लेकेले में इंग्लैंड से भिड़ना है. इसके बाद 28 फरवरी को पाकिस्तान का मैच श्रीलंका से होगा. यह मुकाबला भी पल्लेकेले में ही खेला जाएगा. न्यूजीलैंड की बात करें तो कीवी टीम अब 25 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका से भिड़ेगी. जहां आज का मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है. इसके बाद 27 फरवरी को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच भी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईसीसी ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज में भी बारिश होने पर रिजर्व डे नहीं रखा है. इससे पहले लीग स्टेज में भी रिजर्व डे नहीं रखा गया था. सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आईसीसी ने एक दिन का रिजर्व डे रखा है.