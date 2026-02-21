NZ vs PAK Super-8 Live Score: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में कौन मारेगा बाजी? मुकाबले में बारिश के आसार; पढ़ें पल-पल का अपडेट
New Zealand vs Pakistan Super-8 Live Score: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 के मुकाबले शुरू हो गए हैं. यहां आपको न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मुकाबले का लाइव स्कोर और मैच से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब सुपर-8 के मुकाबले शुरू हो गए हैं. अब 8 टीमों के बीच ट्रॉफी की असली जंग शुरू हुई है. सबसे पहले न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने-सामने हैं. न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. दोनों ही टीमें इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आज एक रोमांचक मैच होने की उम्मीद है.
पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, हेड टू हेड में कौन आगे?
अब तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कुल 49 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में पाकिस्तान ने बढ़त हासिल करते हुए 24 में जीत दर्ज की है, जबकि बाकी के 23 मैच कीवी टीम ने अपने नाम किए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि सुपर-8 की जंग में कौन सी टीम किस पर हावी पड़ती है.
आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
टूर्नामेंट के लीग चरण में आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच स्पिनरों के लिए ज्यादा कारगर दिखाई दी है. इस मैदान पर तेजी से रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. गेंद थोड़ा रुककर आती है, जिससे बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत होती है. वहीं तेज गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन अब तक हुए मुकाबलों में स्पिनर ज्यादा कारगर दिखे हैं. इस मैदान पर अब तक 64 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 27 मैच, जबकि चेज करने वाली टीमों ने 36 में जीत दर्ज की है. मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 144 रन है. लिहाजा, यहां टीमें पहली पारी में 170 तक बोर्ड पर लगाकर जीत की तरफ देख सकती हैं.
पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11
साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), ख्वाजा नफे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक.
न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11
फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिशेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, जैकब डफी, ईश सोढ़ी.
न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मैच की पिच रिपोर्ट
न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मैच संभवतः उसी पिच पर खेला जाएगा, जिस पिच पर जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ 179 रनों के लक्ष्य का पीछा किया था. हालांकि इस बार पिच पर थोड़ी ज्यादा टूट-फूट देखने को मिल सकती है. पिच स्पिनर्स के लिए मददगार रहेगी. स्पिनर की गेंद थोड़ी रुककर बल्ले पर आ सकती है, जिससे बड़े शॉट खेलने में दिक्कत हो सकती है.
