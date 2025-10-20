दिवाली के दिन इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड में धमाका कर दिया. खासकर इंग्लैंड के स्टार ओपनर फिल साल्ट और कप्तान हैरी ब्रूक ने जमकर धूम धड़ाका किया. साल्ट ने 56 गेंद में 85 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं ब्रूक ने 35 गेंद में 78 रनों की आतिशी पारी खेली. इंग्लैंड ने 65 रनों से दूसरा टी20 जीता. इंग्लैंड ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 4 विकेट पर 236 रन बनाए थे. जवाब में कीवी टीम 18 ओवर में 171 रनों पर ढेर हो गई.

इंग्लैंड ने जमकर किया धूम धड़ाका

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड को 24 के कुल स्कोर पर पहला झटका लगा. जोस बटलर सिर्फ चार रन बनाकर पवेलियन लौट गए. दूसरे छोर पर फिल साल्ट तेजी से रन बनाते रहे. इंग्लैंड ने पावरप्ले की अंतिम गेंद पर 68 के कुल स्कोर पर दूसरा विकेट गंवाया. जैकब बेथेल 12 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने दो चौके और दो छक्के लगाए.

इसके बाद साल्ट और हैरी ब्रूक ने खूब आतिशबाजी की. दोनों ने चौकों और छक्कों की बौछार कर दी. ब्रूक ने सिर्फ 35 गेंद में 78 रन ठोक दिए. उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले. वही साल्ट ने 56 गेंद में 85 रनों की धुआंधार पारी खेली. उन्होंने 11 चौके और एक छक्का लगाया.

अंत में टॉम बैंटन ने भी कीवी गेंदबाजों की बैंड बजाई. बैंटन ने सिर्फ 12 गेंद में नाबाद 29 रन बनाए. उन्होंने 4 चौके और एक छक्का जड़ा. साथ में सैम कर्रन तीन गेंद में एक छक्के की मदद से आठ रनों पर नाबाद लौटे.

फुस्की बम साबित हुई न्यूजीलैंड की टीम

इंग्लैंड के 236 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम फुस्की बम साबित हुई. कीवी टीम 18 ओवर में 171 रनों पर ढेर हो गई और इंग्लिश टीम ने 65 रनों से मैच जीत लिया. न्यूजीलैंड के लिए टिम सीफर्ट ने 29 गेंद में 39 रन बनाए. मार्क चैपमैन ने 24 गेंद में 28 और कप्तान मिचेल सैंटनर ने 15 गेंद में 36 रनों की पारी खेली. वहीं टिम रॉबिन्सन 07, रचिन रवींद्र 08, डेरिल मिचेल 09 और जेम्स नीशम 09 रन बनाकर आउट हुए.