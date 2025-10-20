हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट10 छक्के, 24 चौके, दिवाली पर फिल साल्ट और हैरी ब्रूक का धूम धड़ाका, इंग्लैंड के सामने फुस्की बम निकला न्यूजीलैंड

New Zealand vs England 2nd T20: इंग्लैंड ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 4 विकेट पर 236 रन बनाए थे. जवाब में कीवी टीम 18 ओवर में 171 रनों पर ढेर हो गई.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 20 Oct 2025 04:01 PM (IST)
दिवाली के दिन इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड में धमाका कर दिया. खासकर इंग्लैंड के स्टार ओपनर फिल साल्ट और कप्तान हैरी ब्रूक ने जमकर धूम धड़ाका किया. साल्ट ने 56 गेंद में 85 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं ब्रूक ने 35 गेंद में 78 रनों की आतिशी पारी खेली. इंग्लैंड ने 65 रनों से दूसरा टी20 जीता. इंग्लैंड ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 4 विकेट पर 236 रन बनाए थे. जवाब में कीवी टीम 18 ओवर में 171 रनों पर ढेर हो गई. 

इंग्लैंड ने जमकर किया धूम धड़ाका

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड को 24 के कुल स्कोर पर पहला झटका लगा. जोस बटलर सिर्फ चार रन बनाकर पवेलियन लौट गए. दूसरे छोर पर फिल साल्ट तेजी से रन बनाते रहे. इंग्लैंड ने पावरप्ले की अंतिम गेंद पर 68 के कुल स्कोर पर दूसरा विकेट गंवाया. जैकब बेथेल 12 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने दो चौके और दो छक्के लगाए. 

इसके बाद साल्ट और हैरी ब्रूक ने खूब आतिशबाजी की. दोनों ने चौकों और छक्कों की बौछार कर दी. ब्रूक ने सिर्फ 35 गेंद में 78 रन ठोक दिए. उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले. वही साल्ट ने 56 गेंद में 85 रनों की धुआंधार पारी खेली. उन्होंने 11 चौके और एक छक्का लगाया. 

अंत में टॉम बैंटन ने भी कीवी गेंदबाजों की बैंड बजाई. बैंटन ने सिर्फ 12 गेंद में नाबाद 29 रन बनाए. उन्होंने 4 चौके और एक छक्का जड़ा. साथ में सैम कर्रन तीन गेंद में एक छक्के की मदद से आठ रनों पर नाबाद लौटे. 

फुस्की बम साबित हुई न्यूजीलैंड की टीम

इंग्लैंड के 236 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम फुस्की बम साबित हुई. कीवी टीम 18 ओवर में 171 रनों पर ढेर हो गई और इंग्लिश टीम ने 65 रनों से मैच जीत लिया. न्यूजीलैंड के लिए टिम सीफर्ट ने 29 गेंद में 39 रन बनाए. मार्क चैपमैन ने 24 गेंद में 28 और कप्तान मिचेल सैंटनर ने 15 गेंद में 36 रनों की पारी खेली. वहीं टिम रॉबिन्सन 07, रचिन रवींद्र 08, डेरिल मिचेल 09 और जेम्स नीशम 09 रन बनाकर आउट हुए.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 20 Oct 2025 04:01 PM (IST)
New Zealand Vs England England Harry Brook Phil Salt
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
