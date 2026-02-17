हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ vs CAN T20 World Cup: कनाडा के युवराज ने रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप में शतक ठोकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने

New Zealand vs Canada T20 World Cup: कनाडा के ओपनर बल्लेबाज युवराज सामरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में 110 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 11 चौके लगाए.

By : शिवम | Updated at : 17 Feb 2026 02:15 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा के सलामी बल्लेबाज युवराज सामरा ने ऐतिहासिक शतक लगाया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में 65 गेंदों में 110 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 11 चौके जड़े. युवराज टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. युवराज सामरा के पिता ने उनका नाम युवराज सिंह के नाम पर रखा था.

एमए चिदंबरम स्टेडियम में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. युवराज सामरा और कप्तान दिलप्रीत बाजवा के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई. टीम का पहला विकेट कप्तान के रूप में 116 के स्कोर पर गिरा. बाजवा ने 39 गेंदों में 36 रन बनाए, इसके बाद युवराज ने अपना शतक पूरा किया.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा स्कोर

पिछली रात पथुम निसांका टी20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप के जारी संस्करण में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे. आज युवराज सामरा ने भी शतक जड़ दिया. वह एसोसिएट नेशन से शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वह इस संस्करण में अभी तक सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए. कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 173 रन बनाए.

कौन हैं युवराज सामरा

युवराज सामरा का जन्म 29, सितंबर 2006 को हुआ था. वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो कनाडा की नेशनल टीम के लिए 8 वनडे और 18 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. इसके आलावा उन्होंने 10 लिस्ट ए के मैच खेले हैं, जिनमें 267 रन बनाए हैं. उनके पिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि युवराज सामरा का नाम उन्होंने भारत के मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह के नाम पर रखा था.

न्यूजीलैंड ने जीता मैच

174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिन एलन ने तेज शुरुआत तो दिलाई, लेकिन लगातार 2 विकेट गिरने से लगा कि कनाडा अब मैच में आ सकती है.  टिम सेफर्ट तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हुए. अगले ही ओवर में फिन एलन (21) भी आउट हो गए. लेकिन इसके बाद रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स अंत तक क्रीज पर जमे रहे. रचिन ने 39 गेंदों में 59 और ग्लेन फिलिप्स ने 36 गेंदों में 76 रन बनाए. न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से मैच जीतकर सुपर-8 में अपना स्थान कंफर्म किया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 17 Feb 2026 01:01 PM (IST)
Cricket World Cup New Zealand Cricket Team T20 World Cup Record Canada Cricket Team T20 World Cup 2026 T20 World Cup Yuvraj Samra
Embed widget