न्यूजीलैंड ने भारत से टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, एक साल बाद वापस आया खूंखार गेंदबाज
New Zealand T20 Squad Announced For India: न्यूजीलैंड ने अक्टूबर में होने वाली भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है.
न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है. अक्टूबर महीने में टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां सबसे पहले उसे पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. न्यूजीलैंड ने बुधवार को स्क्वाड की घोषणा की जिसमें, तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की वापसी हुई है. मिल्ने करीब एक साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के बाद कीवी टीम में वापस आए हैं.
एडम मिल्ने के अलावा माइकल ब्रेसवेल भी चोट के चलते टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग नहीं ले पाए थे. दोनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी करेंगे. न्यूजीलैंड की टीम में 13 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो इसी साल टी20 वर्ल्ड कप में भी खेले थे.
न्यूजीलैंड का स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ
Box Office 🍿— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 23, 2026
Our T20I squad to face India in the five-match Hero VIDA T20I series, Powered by Ai+ Nova Smartphone, starting on Thursday 22 October at Hagley Oval. pic.twitter.com/KIBdZA3LMz