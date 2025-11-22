हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे

न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे

New Zealand vs West Indies 3rd ODI: हैमिल्टन में खेले गए तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज की टीम 161 रन ही बना सकी थी. जवाब में न्यूजीलैंड ने 30.3 ओवर में 6 विकेट खोकर टारगेट चेज कर लिया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 22 Nov 2025 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ कर तीन मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली है. हैमिल्टन में खेले गए तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज की टीम 161 रन ही बना सकी थी. जवाब में न्यूजीलैंड ने 30.3 ओवर में 6 विकेट खोकर टारगेट चेज कर लिया. तीसरे वनडे में 4 विकेट लेने वाले मैट हेनरी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि काइल जैमिसन 7 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे. 

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. कप्तान शाई होप का ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ. पूरी टीम 36.2 ओवर में 161 रन पर सिमट गई. रोस्टन चेज ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए. इसके अलावा जॉन कैंपबेल ने 26, खेरी पियरे ने 22, शर्फेन रदरफोर्ड ने 19 और शाई होप ने 16 रन बनाए. 

न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने 9.2 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट लिए. हेनरी की घातक गेंदबाजी की वजह से ही वेस्टइंडीज 161 रन पर सिमट गई. जैकब डफी और कप्तान सेंटनर ने 2-2 विकेट लिए. काइल जैमिसन और जाकारी फॉल्क्स ने 1-1 विकेट लिया.

बेहद खराब रही थी न्यूजीलैंड की शुरुआत, 32 पर गिर गए थे 3 विकेट

162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही थी. कीवी टीम ने 32 के स्कोर पर टॉप तीन बल्लेबाजों को खो दिया था. विकेटकीपर टॉम लैथम भी मात्र 10 रन बनाकर 70 के स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए.

70 रनों पर 4 विकेट गिरने के बाद मार्क चैपमेन और माइकल ब्रेसवेल ने पांचवें विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की और अपनी टीम की जी सुनिश्चित की. चैपमेन 63 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौके की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए. वहीं ब्रेसवेल 31 गेंद पर 40 रन बनाकर नाबाद रहे. उनके साथ फॉल्क्स 2 रन बनाकर नाबाद रहे. सेंटनर 9 रन बनाकर आउट हुए. न्यूजीलैंड ने 30.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया. वेस्टइंडीज के लिए मैथ्यू फोर्ड और जेडन सील्स ने 2-2 जबकि शमार स्प्रिंगर और रोस्टन चेज ने 1-1 विकेट लिया. 

Published at : 22 Nov 2025 05:48 PM (IST)
Tags :
Matt Henry Kyle Jamieson New Zealand Vs West Indies Cricket News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
Advertisement

वीडियोज

नए लेबर कोड लागू | 40 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव | मज़दूरों के लिए नए अधिकार | पैसा लाइव
Kotak Bank Stock Split बड़ी अपडेट! 1:5 Ratio | Retail Investors की Lottery? | Paisa Live
Khabar Filmy Hain : रेखा को देख फैंस और पैप्स रह गए हैरान
Jagadhatri: क्या Shivay करता है Jagadhatri से प्यार?
G20 Summit: G-20 समिट में एक साथ नजर आए PM Modi- Giorgia Meloni | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
Regional Cinema
पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 की उम्र में ही कहा दुनिया को अलविदा
पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की मौत, 37 की उम्र में सड़क हादसे ने ली जान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
शिक्षा
यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ
यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
Embed widget