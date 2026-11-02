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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड को 2 झटके, रचिन रवींद्र और मार्क चैपमैन वनडे सीरीज से बाहर; रिप्लेसमेंट का एलान

न्यूजीलैंड को 2 झटके, रचिन रवींद्र और मार्क चैपमैन वनडे सीरीज से बाहर; रिप्लेसमेंट का एलान

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी मार्क चैपमैन और रचिन रवींद्र सभी पांच मुकाबलों से बाहर हो गए हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 02 Nov 2026 06:10 PM (IST)
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भारत के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के आगाज से पहले न्यूजीलैंड को दो बड़े झटके लगे हैं. स्टार बल्लेबाज मार्क चैपमैन और स्पिन ऑलराउंडर रचिन रवींद्र वनडे सीरीज के सभी पांच मैचों से बाहर हो गए हैं. दरअसल, दोनों खिलाड़ी लंबे समय से चोटिल हैं, और इसी वजह से टी20 सीरीज नहीं खेले. उम्मीद थी कि चैपमैन और रवींद्र वनडे सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे, तभी इन्हें टीम में चुना गया था, लेकिन सोमवार को दोनों खिलाड़ी वनडे सीरीज से बाहर कर दिए गए और इनके रिप्लेसमेंट का एलान भी कर दिया गया. 

मार्क चैपमैन अपनी हैमस्ट्रिंग (जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव) की चोट से उबरने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जबकि रचिन रवींद्र अभी भी अपने कंधे की चोट से उबर नहीं पाए हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान जारी कर कहा, "हाल में किए गए एमआरआई से पता चला है कि चैपमैन को बायीं हैमस्ट्रिंग की चोट से पूरी तरह उबरने में अभी दो हफ्ते का समय लगेगा जबकि रवींद्र दाहिने कंधे की चोट के कारण अभी अपनी पूरी क्षमता से फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं."

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चैपमैन और रवींद्र के बाहर होने के बाद अब टिम सीफर्ट पूरी सीरीज के लिए टीम में बने रहेंगे, जबकि हेनरी निकल्स पहले तीन मैचों में खेलेंगे. डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को वनडे सीरीज के चौथे और पांचवें मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि चैपमैन और रविंद्र के बाहर होने से निराशा हुई है.

पहले तीन वनडे मैचों के लिए न्यूजीलैंड की अपडेटेड टीम- मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, हेनरी निकल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग और ​​ब्लेयर टिकनर. 

चौथे और पांचवें वनडे के लिए न्यूजीलैंड की अपडेटेड टीम- मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर और विल यंग.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 02 Nov 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
India Vs New Zealand Odi Series Mark Chapman IND Vs NZ ODI Series INDIA VS NEW ZEALAND RACHIN RAVINDRA
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