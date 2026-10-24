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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 2nd T20I: 41 पर 3 विकेट, फिर न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 181 का लक्ष्य; फिलिप्स-जैकब्स चमके

IND vs NZ 2nd T20I: 41 पर 3 विकेट, फिर न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 181 का लक्ष्य; फिलिप्स-जैकब्स चमके

न्यूजीलैंड ने 41 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद टीम के लिए 150 का टोटल भी मुश्किल लगने लगा था, लेकिन ग्लेन फिलिप्स और बेवॉन जैकब्स ने चौथे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की. स्कोर 180 पर पहुंचा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 24 Oct 2026 02:20 PM (IST)
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न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में शनिवार (24 अक्टूबर) को खेले जा रहे दूसरे टी20 में मेजबान टीम पहले बैटिंग के लिए उतरी. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए. भारत को जीत हासिल करने के लिए 181 रन बनाने होंगे. एक वक्त पर लग रहा था कि कीवी टीम 150 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, क्योंकि सिर्फ 41 रन पर टीम के तीन विकेट गिर गए थे. टॉप ऑर्डर बल्लेबाज टिम सीफर्ट (07), फिन एलन (16) और डेरिल मिचेल (06) जल्दी पवेलियन लौट गए थे. 

इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और बेवॉन जैकब्स ने चौथे विकेट के लिए 116 (76 गेंद) रनों की साझेदारी करके टीम को बड़े टोटल तक पहुंचाया. फिलिप्स ने टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 43 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए. जैकब्स ने 46 गेंदों में 58 रन स्कोर किए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहे. इस दौरान भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. भुवनेश्वर कुमार सबसे महंगे साबित हुए. उन्होंने 4 ओवर में 12.50 की इकॉनमी से 50 रन खर्चे. उन्हें 1 विकेट मिला.

खराब शुरुआत के बाद न्यूजीलैंड ने पकड़ी रफ्तार 

न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही. टीम ने पहला विकेट 09 रन के स्कोर पर गंवाया, जब टिम सीफर्ट आउट हुए. दूसरा विकेट 18 रन पर गिरा, जब डेरिल मिचेल पवेलियन लौटे. फिर 41 रन के स्कोर पर फिन एलन आउट हो गए. इसके बाद फिलिप्स और जैकब्स ने बड़ी साझेदारी की, जिसका अंत 157 रन पर हुआ. यहां फिलिप्स आउट हुए. पावरप्ले में स्कोर 43/3 रन था. टीम ने 13.4 ओवर में 100 रन का आंकड़ा छुआ. यहां से लग रहा था कि 160 भी मुश्किल होंगे, लेकिन स्कोर उससे ज्यादा हुआ. 

फिलिप्स के विकेट के बाद जैकब्स भी आउट हो गए. इस तरह 165 रन पर टीम का 5वां विकेट गिरा. एक के बाद दोनों सेट बल्लेबाजों के आउट होने से स्कोर कम रह गया. फिलिप्स और जैकब्स जब क्रीज पर थे, तो 200 के टोटल की भी उम्मीद जग गई थी. 

बता दें कि फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है. पहले टी20 में भारत ने 225 रनों का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरा मैच किसके नाम होता है. 

 

यह भी पढ़ें: ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11

Published at : 24 Oct 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Glenn Phillips IND Vs NZ 2nd T20I
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