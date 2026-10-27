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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 3rd T20: तीसरे टी20 में गरजा मिचेल और बेवब्स का बल्ला, न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 199 का लक्ष्य

IND vs NZ 3rd T20: तीसरे टी20 में गरजा मिचेल और बेवब्स का बल्ला, न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 199 का लक्ष्य

न्यूजीलैंड का स्कोर 13 ओवर में 135 रन था. ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से 220 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की, और उन्हें बड़े शॉट्स नहीं खेलने दिए

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 27 Oct 2026 02:23 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में तीसरा टी20 मैच खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम ने भारत को 199 रनों का लक्ष्य दिया है. न्यूजीलैंड के लिए डेरिल मिचेल ने 52 गेंद में नाबाद 89 और बेवन जैकब्स ने 23 गेंद में नाबाद 39 रन बनाए. टीम इंडिया अगर यह मैच जीत लेती है तो सीरीज अपने नाम कर लेगी. हालांकि, रन चेज रोमांचक हो सकता है. 

एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 13 ओवर में 135 रन था. तब ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम आसानी से 220 तक पहुंच जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की, और कीवी बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स नहीं खेलने दिए. हालांकि, लंबे वक्त के बाद कमबैक करने वाले भुवनेश्वर कुमार इस मैच में भी बेअसर रहे. उन्होंने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 40 रन खर्च किए. 

टिम सीफर्ट फिर फ्लॉप, मिचेल और एलन ने खूब धोया 

तीसरे टी20 में भी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. टिम सीफर्ट सिर्फ 02 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें अर्शदीप सिंह ने पवेलियन भेजा. इसके बाद फिन एलन और डेरिल मिचेल ने दूसरे विकेट के लिए 86 रनों की साझेदारी की. फिन एलन 25 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरान उनके बल्ले से 5 छक्के निकले. 

पिछले दो मैचों में अर्धशतक लगाने वाले ग्लेन फिलिप्स तीसरे टी20 में भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे. उन्होंने 14 गेंद में तीन चौकों की मदद से 17 रन बनाए. अक्षर पटेल ने उन्हें आउट किया. 

इसके बाद बेवन जैकब्स और डेरिल मिचेल के बीच नाबाद 75 रनों की साझेदारी हुई. हालांकि, मिचेल शतक बनाने से चूक गए. वह 52 गेंद में 89 रनों पर नाबाद लौटे. उन्होंने पांच चौके और पांच छक्के जड़े. वहीं बेवन जैकब्स 23 गेंद में 39 रनों पर नाबाद लौटे. उन्होंने चार चौके और एक छक्का लगाया.

भारत के लिए अर्शदीप सिह, नितीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट चटकाया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिर्फ पांच गेंदबाजों का ही इस्तेमाल किया. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 27 Oct 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Wellington Daryl Mitchell IND Vs NZ 3rd T20 INDIA VS NEW ZEALAND Bevon Jacobs
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