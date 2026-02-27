'करो या मरो' मैच में न्यूजीलैंड ने बनाए सिर्फ 159 रन, अंग्रेजी स्पिनरों के जाल में फंसे कीवी

New Zealand Score vs England: न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड के लिए यह करो या मरो का मैच है, जिसमें कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तो दूर 40 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. इंग्लैंड के स्पिनरों ने कीवी टीम के रन रेट पर जैसे ब्रेक लगा दी थी. न्यूजीलैंड का यह छोटा स्कोर पाकिस्तान टीम के लिए खुशखबरी से कम नहीं है क्योंकि उसका सेमीफाइनल में जाना आज न्यूजीलैंड की हार पर निर्भर है.

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. टिम साइफर्ट और फिन एलन ने 64 रनों की सलामी साझेदारी कर कीवी टीम को बढ़िया शुरुआत दिलाई. मगर ये दोनों बल्लेबाज मात्र 2 रनों के भीतर चलते बने. ग्लेन फिलिप्सजरूर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कुछ देर के लिए हावी रहे, जिन्होंने 28 गेंद में 39 रनों की पारी खेली. साइफर्ट ने 35 रन और फिन एलन ने भी 29 रनों का योगदान दिया.

इंग्लैंड के स्पिनरों ने बुना जाल

इंग्लैंड ने इस मैच में कई सारे स्पिन गेंदबाजों को खिलाया. इंग्लैंड के लिए सारे विकेट स्पिनरों ने ही लिए. रेहान अहमद और आदिल रशीद ने दो-दो विकेट लिए और विल जैक्स भी 2 बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब रहे. लियाम डॉसन ने भी एक विकेट लिया.

न्यूजीलैंड द्वारा बनाए गए 159 रन, पाकिस्तान टीम की टेंशन करने का काम कर रहे हैं. दरअसल आज न्यूजीलैंड हार गया, तो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद कायम रहेगी. पाकिस्तान की टेंशन कम इसलिए हुई क्योंकि कीवियों ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया है.

यह भी पढ़ें:

फॉर्म में लौटे अभिषेक शर्मा तो युवराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, टी20 वर्ल्ड कप में गर्माया माहौल

आज ही हो जाएगा पाकिस्तान का सेमीफाइनल पर अंतिम फैसला? ये नया समीकरण हैरान कर देगा