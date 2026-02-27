हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
NS vz ENG: 'करो या मरो' मैच में न्यूजीलैंड ने बनाए सिर्फ 159 रन, अंग्रेजी स्पिनरों के जाल में फंसे कीवी, पाकिस्तान की टेंशन कम

NZ vs ENG: न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में जाना है तो यह स्कोर डिफेंड करना होगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Feb 2026 08:41 PM (IST)
New Zealand Score vs England: न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बना लिए हैं. न्यूजीलैंड के लिए यह करो या मरो का मैच है, जिसमें कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तो दूर 40 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. इंग्लैंड के स्पिनरों ने कीवी टीम के रन रेट पर जैसे ब्रेक लगा दी थी. न्यूजीलैंड का यह छोटा स्कोर पाकिस्तान टीम के लिए खुशखबरी से कम नहीं है क्योंकि उसका सेमीफाइनल में जाना आज न्यूजीलैंड की हार पर निर्भर है.

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. टिम साइफर्ट और फिन एलन ने 64 रनों की सलामी साझेदारी कर कीवी टीम को बढ़िया शुरुआत दिलाई. मगर ये दोनों बल्लेबाज मात्र 2 रनों के भीतर चलते बने. ग्लेन फिलिप्सजरूर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कुछ देर के लिए हावी रहे, जिन्होंने 28 गेंद में 39 रनों की पारी खेली. साइफर्ट ने 35 रन और फिन एलन ने भी 29 रनों का योगदान दिया.

इंग्लैंड के स्पिनरों ने बुना जाल

इंग्लैंड ने इस मैच में कई सारे स्पिन गेंदबाजों को खिलाया. इंग्लैंड के लिए सारे विकेट स्पिनरों ने ही लिए. रेहान अहमद और आदिल रशीद ने दो-दो विकेट लिए और विल जैक्स भी 2 बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब रहे. लियाम डॉसन ने भी एक विकेट लिया.

न्यूजीलैंड द्वारा बनाए गए 159 रन, पाकिस्तान टीम की टेंशन करने का काम कर रहे हैं. दरअसल आज न्यूजीलैंड हार गया, तो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद कायम रहेगी. पाकिस्तान की टेंशन कम इसलिए हुई क्योंकि कीवियों ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया है.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 27 Feb 2026 08:33 PM (IST)
Live Cricket Score England Vs New Zealand ENG Vs NZ T20 World Cup 2026
Embed widget