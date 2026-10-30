टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के 5 सबसे बड़े स्कोर, भारत के खिलाफ 259 बनाकर रचा इतिहास

टी20 क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाना किसी भी टीम के लिए खास होता है, लेकिन जब टीम अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दे, तो ये और भी बड़ी बात बन जाती है. न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ ऑकलैंड में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 259 रन बनाए. इस स्कोर के साथ ही टीम ने टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर दर्ज कर लिया. इससे पहले न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड स्कॉटलैंड के खिलाफ था, जहां टीम ने 254 रन बनाए थे.

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी ने भारत के खिलाफ बड़े स्कोर की नींव रखी. टीम के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए और स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया. 259 रन बनाने के साथ न्यूजीलैंड ने अपना पुराना रिकॉर्ड 5 रन से बेहतर कर दिया. ये स्कोर टीम के टी20 इंटरनेशनल इतिहास में सबसे ऊपर पहुंच गया.

न्यूजीलैंड के 5 सबसे बड़े टी20 इंटरनेशनल स्कोर

भारत के खिलाफ 259 रन, ऑकलैंड, 2026 न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 259 रन बनाए. ये टीम का अब तक का सबसे बड़ा टी20 इंटरनेशनल स्कोर है.

स्कॉटलैंड के खिलाफ 254 रन, एडिनबर्ग, 2022 में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 254 रन बनाए थे. भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बनने से पहले यही टीम का सबसे बड़ा स्कोर था. वेस्टइंडीज के खिलाफ 243 रन, माउंट माउंगानुई, 2018 में न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में 5 विकेट खोकर 243 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 243 रन, ऑकलैंड, 2018 में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट खोकर 243 रन बनाए थे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ 238 रन, माउंट माउंगानुई, 2020 में न्यूजीलैंड ने इस मैच में 3 विकेट खोकर 238 रन बनाए थे.

अब 259 रन का स्कोर सबसे ऊपर

भारत के खिलाफ 259 रन बनाकर न्यूजीलैंड ने अपने पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इससे पहले 254 रन टीम का सबसे बड़ा स्कोर था. अब 259 रन की पारी न्यूजीलैंड के टी20 इंटरनेशनल इतिहास में पहले स्थान पर है.

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