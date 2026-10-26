तीसरे टी20 में बदल जाएगी न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन, जानें अब किसे-किसे मिलेगा मौका

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है. अब तीसरा टी20 मैच मंगलवार, 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा. न्यूजीलैंड के लिए यह मैच करो या मरो से कम नहीं है, क्योंकि अगर कीवी टीम यह मैच हारती है तो सीरीज हार जाएगी. इस अहम मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड टीम में कुछ बदलाव हुए हैं. तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी मामूली चोट संबंधी परेशानियों और कार्यभार प्रबंधन (वर्कलोड मैनेजमेंट) के कारण तीसरे टी20 मैच में नहीं खेलेंगे.

लॉकी फर्ग्यूसन रविवार को ऑकलैंड के लिए रवाना होंगे और ईडन पार्क और सेडन पार्क में होने वाले चौथे और पांचवें टी20 मैच के लिए फिर से टीम से जुड़ेंगे. हेनरी क्राइस्टचर्च में ही रहेंगे और दो नवंबर को ऑकलैंड में वनडे टीम के साथ जुड़ेंगे. काइल जैमीसन मंगलवार को हेनरी स्टेडियम में होने वाले तीसरे टी20 मैच के बाद वेलिंगटन में ही रुकेंगे. वह 31 अक्टूबर को सेलो बेसिन रिजर्व में फोर्ड ट्रॉफी के दूसरे दौर में कैंटरबरी के लिए खेलेंगे और इसके बाद भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम से जुड़ेंगे.

ब्लेयर टिकनर अंतिम तीन टी20 मैचों के लिए जबकि जोश क्लार्कसन को अंतिम दो मैचों के लिए न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया गया है. मैट फिशर को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. इसके बाद वह फिर से न्यूजीलैंड ए टीम से जुड़ जाएंगे.

मंगलवार को खेले जाने वाले तीसरे टी20 की बात करें तो काइल जैमीसन और एडम मिल्ने एक्शन में दिख सकते हैं. दोनों ही तेज गेंदबाजों को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है.

भारत के खिलाफ तीसरे टी20 के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, काइल जैमीसन और एडम मिल्ने

यह भी पढ़ें-

पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका