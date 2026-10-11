न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड ने आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए कुछ अन्य खिलाड़ियों को चुना है, जबकि डेवोन कॉनवे और जैकब डफी जैसे नामी खिलाड़ी अंतिम 2 मुकाबलों में नहीं खेलेंगे. भारत और न्यूजीलैंड की पांच मैचों की ODI सीरीज 4 नवंबर-15 नवंबर तक खेली जाएगी. दिग्गज तेज गेंदब्याज लॉकी फर्ग्यूसन 3 साल बाद वनडे टीम में वापस आए हैं.

मिचेल सैंटनर टीम की कप्तानी कर रहे होंगे. वहीं फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन लंबे अरसे बाद वनडे टीम में वापस आए हैं. उन्होंने कीवी टीम के लिए आखिरी ODI मैच साल 2023 में खेला था. उनके अलावा टीम साइफर्ट ने भी पिछले 18 महीने में कोई 50-ओवर मैच नहीं खेला है. उन्हें आखिरी बार अप्रैल 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते देखा गया था. साइफर्ट को चौथे और पांचवें ODI मैच के लिए कीवी टीम में चुना गया है.

रचिन रवींद्र चोट के कारण टी20 सीरीज में शामिल नहीं हैं. उन्हें पहले 3 मैचों के लिए वनडे सीरीज में जगह मिली है. जैक फाउल्केस, विलियम ओ'रूर्के और बेन सीयर्स चोट से रिकवर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें स्क्वाड में नहीं चुना गया है.

न्यूजीलैंड का स्क्वाड (पहले 3 ODI): मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, विल यंग, ​​ब्लेयर टिकनर

न्यूजीलैंड का स्क्वाड (आखिरी 2 ODI): मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर, विल यंग

भारत-न्यूजीलैंड ODI शेड्यूल

भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन पहले दोनों की पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. टी20 सीरीज का समापन 1 नवंबर को होगा. उसके तीन दिन बाद 4 नवंबर से ODI सीरीज शुरू होगी.

4 नवंबर - पहला वनडे

7 नवंबर - दूसरा वनडे

10 नवंबर - तीसरा वनडे

13 नवंबर - चौथा वनडे

15 नवंबर - पांचवां वनडे

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