हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे-टेस्ट की हार के बाद टी20 में भिड़ेंगे भारत-न्यूजीलैंड, जानिए अब तक का पूरा लेखा-जोखा

वनडे-टेस्ट की हार के बाद टी20 में भिड़ेंगे भारत-न्यूजीलैंड, जानिए अब तक का पूरा लेखा-जोखा

वनडे और टेस्ट में करारी हार के बाद अब भारत-न्यूजीलैंड की टक्कर T20 फॉर्मेट में होने जा रही है. 21 जनवरी से शुरू हो रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत के पास घरेलू मैदान पर वापसी करने का सुनहरा मौका है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Jan 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया यह दौर भारतीय क्रिकेट के लिए कई मायनों में चौंकाने वाला रहा. जहां एक तरफ टीम इंडिया को घरेलू हालात में मजबूत माना जाता है, वहीं इस बार न्यूजीलैंड ने वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में भारत को कड़ी चुनौती दी और इतिहास रच दिया.

वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड का दबदबा

इस साल के शुरु में खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत भारत ने वडोदरा में जीत के साथ की. पहले वनडे में भारत ने 306 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 300 रन पर रोकते हुए 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया. लगा कि टीम इंडिया सीरीज पर पकड़ बना लेगी, लेकिन इसके बाद कहानी पूरी तरह बदल गई.

राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत के 284 रन के जवाब में सिर्फ 3 विकेट खोकर 286 रन बना लिए और 7 विकेट से जीत दर्ज की. इसके बाद निर्णायक तीसरा वनडे इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए, जबकि भारत 296 रन पर सिमट गया. यह भारत में न्यूजीलैंड की पहली वनडे सीरीज जीत रही.

टेस्ट सीरीज में भी भारत को झटका

वनडे से पहले खेले गए टेस्ट सीरीज में भी हालात भारत के पक्ष में नहीं रहे. अक्टूबर-नवंबर 2024 में खेली गई तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. बेंगलुरु टेस्ट में भारत पहली पारी में सिर्फ 46 रन पर ढेर हो गया, जो घरेलू क्रिकेट में एक शर्मनाक रिकॉर्ड रहा. इसके बाद पुणे और मुंबई में भी न्यूजीलैंड ने दबाव बनाए रखा और करीबी मुकाबलों में जीत हासिल की.

अब टी20 सीरीज की बारी, जानिए पूरा शेड्यूल

वनडे और टेस्ट में करारी शिकस्त के बाद भारत और न्यूजीलैंड अब टी20 फॉर्मेट में आमने-सामने होंगे. दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी से होगी. यह सीरीज टीम इंडिया के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगी, वहीं न्यूजीलैंड अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगा.

टी20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है-

पहला टी20 मुकाबला: 21 जनवरी (बुधवार), शाम 7 बजे
स्थान: विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर

दूसरा टी20 मुकाबला: 23 जनवरी (शुक्रवार), शाम 7 बजे

स्थान: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर

तीसरा टी20 मुकाबला: 25 जनवरी (रविवार), शाम 7 बजे

स्थान:ACA स्टेडियम, गुवाहाटी

चौथा टी20 मुकाबला: 28 जनवरी (बुधवार), शाम 7 बजे

स्थान: डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम

पांचवां टी20 मुकाबला: 31 जनवरी (शनिवार), शाम 7 बजे

स्थान: ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम 

Published at : 21 Jan 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
New Zealand Vs India ODI SERIES IND VS NZ T20 SERIES TEST SERIES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Tata Punch Now Has a Punch | Auto Live
New Skoda Kushaq Facelift 2026 First Look | Auto Live #skodakushaq #skoda
Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
'ये ऋषि और कृषि का देश है, संत का अपमान होगा तो देश संकट में आ जाएगा'- Rakesh Tikait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
हेल्थ
कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक हो गई गर्मी, यह किन लोगों के लिए खतरनाक?
कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक हो गई गर्मी, यह किन लोगों के लिए खतरनाक?
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
शिक्षा
लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षक परीक्षाओं की तारीखें घोषित; पढ़ें डिटेल्स 
लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षक परीक्षाओं की तारीखें घोषित; पढ़ें डिटेल्स 
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget