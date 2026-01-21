वनडे-टेस्ट की हार के बाद टी20 में भिड़ेंगे भारत-न्यूजीलैंड, जानिए अब तक का पूरा लेखा-जोखा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया यह दौर भारतीय क्रिकेट के लिए कई मायनों में चौंकाने वाला रहा. जहां एक तरफ टीम इंडिया को घरेलू हालात में मजबूत माना जाता है, वहीं इस बार न्यूजीलैंड ने वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में भारत को कड़ी चुनौती दी और इतिहास रच दिया.

वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड का दबदबा

इस साल के शुरु में खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत भारत ने वडोदरा में जीत के साथ की. पहले वनडे में भारत ने 306 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 300 रन पर रोकते हुए 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया. लगा कि टीम इंडिया सीरीज पर पकड़ बना लेगी, लेकिन इसके बाद कहानी पूरी तरह बदल गई.

राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत के 284 रन के जवाब में सिर्फ 3 विकेट खोकर 286 रन बना लिए और 7 विकेट से जीत दर्ज की. इसके बाद निर्णायक तीसरा वनडे इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए, जबकि भारत 296 रन पर सिमट गया. यह भारत में न्यूजीलैंड की पहली वनडे सीरीज जीत रही.

टेस्ट सीरीज में भी भारत को झटका

वनडे से पहले खेले गए टेस्ट सीरीज में भी हालात भारत के पक्ष में नहीं रहे. अक्टूबर-नवंबर 2024 में खेली गई तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. बेंगलुरु टेस्ट में भारत पहली पारी में सिर्फ 46 रन पर ढेर हो गया, जो घरेलू क्रिकेट में एक शर्मनाक रिकॉर्ड रहा. इसके बाद पुणे और मुंबई में भी न्यूजीलैंड ने दबाव बनाए रखा और करीबी मुकाबलों में जीत हासिल की.

अब टी20 सीरीज की बारी, जानिए पूरा शेड्यूल

वनडे और टेस्ट में करारी शिकस्त के बाद भारत और न्यूजीलैंड अब टी20 फॉर्मेट में आमने-सामने होंगे. दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी से होगी. यह सीरीज टीम इंडिया के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगी, वहीं न्यूजीलैंड अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगा.

टी20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है-

पहला टी20 मुकाबला: 21 जनवरी (बुधवार), शाम 7 बजे

स्थान: विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर

दूसरा टी20 मुकाबला: 23 जनवरी (शुक्रवार), शाम 7 बजे

स्थान: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर

तीसरा टी20 मुकाबला: 25 जनवरी (रविवार), शाम 7 बजे

स्थान:ACA स्टेडियम, गुवाहाटी

चौथा टी20 मुकाबला: 28 जनवरी (बुधवार), शाम 7 बजे

स्थान: डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम

पांचवां टी20 मुकाबला: 31 जनवरी (शनिवार), शाम 7 बजे

स्थान: ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम