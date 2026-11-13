भारत को 244 रन से रौंदकर मिचेल सेंटनर का बड़ा बयान, जानें क्या बोले NZ के कप्तान

न्यूजीलैंड ने शुक्रवार (13 नवंबर) को भारत के खिलाफ चौथे वनडे में 244 रन से बड़ी जीत हासिल की. यह न्यूजीलैंड की वनडे में दूसरी सबसे बड़ी जीत रही. पहले बैटिंग करने वाली मेजबान न्यूजीलैंड 50 ओवर में 333 रन पर ऑलआउट हुई. जवाब में टीम इंडिया 26.4 ओवर में सिर्फ 89 रन पर सिमट गई. इस तरह कीवी टीम ने बड़ी जीत अपने नाम की. मैच के बाद कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीत के जैसा बड़ा बयान दिया.

सेंटनर ने टीम के प्रदर्शन पर बात की. इसके अलावा उन्होंने सबसे ज्यादा 6 विकेट लेने वाले मैट हेनरी का भी जिक्र किया. बाकी उन्होंने सीरीज को लेकर भी बात की. अब सीरीज 2-1 पर है. न्यूजीलैंड आखिरी मैच जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर सकती है.

टीम के प्रदर्शन पर मिचेल सेंटनर

पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में मिचेल सेंटनर ने न्यूजीलैंड के प्रदर्शन को लेकर कहा, "हां, काफी खुश हूं. दोबारा गेंदबाजी नहीं करनी पड़ी, इसलिए काफी खुश हूं. मुझे लगता है कि लड़कों ने पावरप्ले में ही उन पर दबाव बना दिया था, जो अच्छी बात रही. फिर यंगी (विल यंग) ने अपना काम किया. सीफर्ट ने भी बीच-बीच में कुछ अच्छी पारियां खेलीं, जिससे हम एक काफी अच्छे स्कोर तक पहुंच गए. हमें लगता है कि शायद हम कुछ और रन बना सकते थे. लेकिन फिर, मैट हेनरी ने नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी की."

350 या 360 के स्कोर के बारे में मिचेल सेंटनर

सेंटनर ने कहा, "मुझे लगता है कि हम 360 के स्कोर के बारे में सोच रहे थे. पूरी पारी के दौरान हमारा इरादा बहुत अच्छा था. अगर हम हर साझेदारी को लगभग 20 गेंद और आगे ले जा पाते, तो हम 50 ओवर पूरे कर सकते थे और फिर डेथ ओवरों के लिए एक अच्छी नींव रख सकते थे."

मैट हेनरी पर क्या बोले?

6 विकेट लेने वाले मैट हेनरी को लेकर मिचेल सेंटनर ने कहा, "बढ़िया. वह आज खेलना चाहता था. मुझे लगता है कि नई गेंद के साथ, ऐसी पिच पर जहां थोड़ी मदद मिल रही हो, वह दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज है. पहले ही ओवर में तीन बड़े विकेट लेने से हम सच में मजबूत स्थिति में आ गए."

सीरीज बरकरार रहने पर मिचेल सेंटनर

सीरीज को लेकर मिचेल सेंटनर ने कहा, "चिल करो. मुझे लगता है कि तेज गेंदबाजो को थोड़ा आराम करने की जरूरत है. शायद मुझे भी आकर गेंदबाजी करनी पड़े. लेकिन हां, अभी तो बस आराम करना है और देखना है कि रविवार को पिच और बाकी हालात कैसे रहते हैं, और फिर से मैदान में उतरना है."

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