हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'

एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारत के खिलाफ चौथे टी20 में जीत दर्ज करने के बाद कहा कि पॉवरप्ले में हमने वैसी शुरुआत की जैसी भारत ने पिछले मैचों में हमारे खिलाफ की थी.

By : शिवम | Updated at : 29 Jan 2026 07:43 AM (IST)
न्यूजीलैंड ने विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे टी20 में भारत को 50 रनों से हराकर सीरीज में अपनी जीत दर्ज की. 5 मैचों की इस सीरीज में दूसरा मौका है जब न्यूजीलैंड ने 200 से अधिक का स्कोर खड़ा किया. बुधवार मेहमान टीम की सलामी जोड़ी ने शतकीय साझेदार कर शानदार शुरुआत की. डेवोन कॉन्वे ने 44 और टिम सेफर्ट ने 62 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत का टॉप आर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन शिवम दुबे ने अच्छी लड़ाई लड़ी लेकिन वो काफी नहीं रहा. मैच के बाद मिचेल सैंटनर ने कहा कि पॉवरप्ले में हमने वही किया जो पिछले कुछ मैचों में भारत हमारे खिलाफ कर रहा था.

मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, "जीतने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. हमने पॉवरप्ले में वैसा ही प्रदर्शन किया, जैसा पिछले कुछ मैचों में भारत ने हमारे खिलाफ किया था. अच्छा स्कोर बनाने के बाद भी हम जानते थे कि भारत के खिलाफ ये सुरक्षित स्कोर नहीं होते. खासकर पिछले मुकाबले के बाद, जब आप 150 बनाते हैं तो प्लेयर्स अपने शेल में चले जाते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे. हम किसी और तरीके से नहीं जीत सकते थे. पॉवरप्ले में जिस तरह हमारे बल्लेबाजों ने भारत के गेंदबाजों पर प्रहार किया, वो कमाल था और इस तरह हम एक बड़े स्कोर तक पहुंचे. बीच में हमने विकेट गंवाए लेकिन डेरिल मिचेल और जैकब ने अंत में अच्छा फिनिश किया."

सैंटनर ने आगे कहा, "भारत के खिलाफ कितना स्कोर बना सकते हैं? ये हम सोच रहे थे. मैंने शुरुआत में ही कहा था कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में भारत के खिलाफ खेलने से अच्छी तैयारी कुछ नहीं हो सकती. अगले मैच में हमारे कुछ प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस सही प्लान करने पर है."

शनिवार को है आखिरी टी20

5 मैचों की सीरीज में भारत 3-1 की अजेय बढ़त बनाए हुए हैं. सीरीज का आखिरी मैच शनिवार, 31 जनवरी को तिरुवनन्तपुरम में खेला जाएगा. इसके बाद 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होगा. टीम इंडिया 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के साथ वार्म-अप मैच खेलेगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 29 Jan 2026 07:43 AM (IST)
New Zealand Cricket Team Mitchell Santner INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ T20 World Cup 2026
