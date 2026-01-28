हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड ने जीता चौथा टी20, शिवम दुबे की 15 बॉल की फिफ्टी नहीं आई काम, अभिषेक-हार्दिक-सूर्या सब फ्लॉप

न्यूजीलैंड ने जीता चौथा टी20, शिवम दुबे की 15 बॉल की फिफ्टी नहीं आई काम, अभिषेक-हार्दिक-सूर्या सब फ्लॉप

IND vs NZ 4th T20 Match Highlights: न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मैच में भारत को 50 रनों से हरा दिया है. शिवम दुबे ने इस मैच में टीम इंडिया के लिए 15 गेंद में अर्धशतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 10:47 PM (IST)
India vs New Zealand 4th T20 Highlights: न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मैच में भारत को 50 रनों से हरा दिया है. ये मैच विशाखापट्टनम में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था. इसके जवाब में टीम इंडिया 165 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत ही बहुत खराब रही. पारी की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे. संजू सैमसन पर इस मैच में सबकी नजरें टिकी थीं, उन्हें शुरुआत भी मिली, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने उन्हें 24 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया.

इस बार रिंकू सिंह, जो आमतौर पर छठे और सातवें क्रम पर बैटिंग करने आते हैं. इस बार उन्हें नंबर-4 पर प्रमोट किया गया. रिंकू सिंह ने 30 गेंद में 39 रनों की सधी हुई पारी खेली. मगर उनकी 130 के औसत स्ट्राइक रेट से खेली गई पारी टीम इंडिया को जीत दिलाने में नाकाफी साबित हुई.

शिवम दुबे की फिफ्टी नहीं आई काम

भारतीय टीम 63 रन के स्कोर तक 4 विकेट खो चुकी थी. इस समय शिवम दुबे बैटिंग करने आए, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में शॉट्स लगाने शुरू किए और 15 गेंद में फिफ्टी लगाकर इतिहास रच डाला. वो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए तीसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह उनसे आगे हैं. दुबे ने 23 गेंद में 65 रनों की तूफानी पारी खेली.

न्यूजीलैंड के लिए खासतौर पर कप्तान मिचेल सैंटनर ने मैच का रुख अपनी टीम की तरफ पलटने का काम किया. उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 26 रन देकर 3 विकेट लिए. सैंटनर ने संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह का विकेट लिया. चार मैचों के बाद इस सीरीज में अब टीम इंडिया 3-1 से आगे चल रही है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Jan 2026 10:33 PM (IST)
Ind Vs Nz 4th T20 Ind Vs Nz Highlights IND VS NZ
