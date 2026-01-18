Most Centuries vs New Zealand ODI: विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 54वां शतक लगा दिया है. यह कारनामा उन्होंने इंदौर में खेले गए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे ODI मैच में किया. उन्होंने 91 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के आए. विराट अब वनडे क्रिकेट इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.

विराट ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली अब एकदिवसीय क्रिकेट इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. ये कीवी टीम के खिलाफ उनका 7वां शतक रहा. रिकी पोंटिंग और वीरेंदर सहवाग ने ODI मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 6-6 शतक लगाए थे, लेकिन विराट अब सबसे आगे निकल गए हैं.

विराट कोहली - 7 शतक

रिकी पोंटिंग - 6 शतक

वीरेंदर सहवाग - 6 शतक

सचिन तेंदुलकर - 5 शतक

सनथ जयसूर्या - 5 शतक

पांच देशों के खिलाफ 7 या उससे ज्यादा शतक

विराट कोहली अब तक पांच देशों के खिलाफ वनडे में 7 या उससे ज्यादा शतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं. वो अब तक श्रीलंका, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने 7 शतक लगा दिए हैं. श्रीलंका एकमात्र ऐसी टीम है, जिसके खिलाफ विराट कोहली ने 10 शतकों का आंकड़ा छुआ है.

10 शतक - श्रीलंका के खिलाफ

9 शतक - वेस्टइंडीज के खिलाफ

8 शतक - ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ

7 शतक - दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ

7 शतक - न्यूजीलैंड के खिलाफ

विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय करियर का यह 85वां शतक है, वो अभी सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर (100 शतक) से 15 सेंचुरी दूर हैं. विराट की यह भारतीय सरजमीं पर 41वीं शतकीय पारी रही. बता दें कि विराट पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28 हजार रनों का आंकड़ा छू चुके हैं.

