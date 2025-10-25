हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लेग साइड जाने पर भी वाइड नहीं होगी गेंद, भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ICC ने लागू किया नया नियम; यहां समझें

लेग साइड जाने पर भी वाइड नहीं होगी गेंद, भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ICC ने लागू किया नया नियम; यहां समझें

New Wide Rule in Cricket: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी ODI मैच में वाइड का एक नया नियम सामने आया है. जानिए कैसे लेग साइड जाने पर भी अब गेंद वाइड नहीं दी जाएगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Oct 2025 03:08 PM (IST)


भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में एक नया नियम देखने को मिला है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) वाइड गेंद के नए रूल लागू कर सकता है, लेकिन भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज में यह नियम अस्थायी रूप से लागू किया गया है. दरअसल स्टंप्स के दोनों तरफ दो नई रेखाएं खींच दी गई हैं, जिनके अंदर से गेंद जाती है तो अंपायर वाइड नहीं दे सकता है, फिर चाहे गेंद लेग साइड से गुजरते हुए बल्लेबाज या बैट को टच ना भी करे तो भी उसे वाइड करार दिया जाएगा.

क्या है नया रूल?

पहले पिच पर वाइड लाइन के अलावा सिर्फ रिटर्न क्रीज की रेखाएं होती थीं. मगर सिडनी वनडे मैच में इनके अलावा 2 अलग और नई रेखाएं खींची गई हैं, जो वाइड की तुलना में स्टंप्स के बहुत करीब हैं. नए नियम के मुताबिक यदि गेंद बल्लेबाज को ना छूते हुए लेग साइड से गुजरती है, लेकिन वो नीली रेखा के भीतर है, तो उसे अंपायर वाइड नहीं दे सकता.

पुराना नियम कहता था कि यदि गेंद बल्लेबाज के लेग साइड से होकर गुजरती है, तो उसे तुरंत वाइड दे दिया जाएगा, मगर अब ऐसा नहीं है. इसलिए अब जरूरी नहीं है कि गेंद के लेग साइड पर जाने मात्र से गेंद को वाइड दिया जाएगा.

TNPL में हो चुका है इस्तेमाल

इस नए नियम को भारतीय डोमेस्टिक फ्रैंचाइजी लीग तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में देखा जा चुका है. हालांकि उस लीग में भी नए वाइड रूल को अस्थायी रूप से लागू किया गया था. टीएनपीएल में देखा गया कि नया रूल आने से मैचों में वाइड की संख्या में भारी कमी आई है. आंकड़ों पर नजर डालें तो TNPL के 2024 संस्करण में वाइड गेंदों की संख्या 311 थी, लेकिन 2025 सीजन में यह घटकर 275 पर आ गई थी.

सिडनी में रोहित शर्मा का स्पेशल 100, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की इस रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA New Wide Rules
Embed widget