ICC ने बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा, दुनिया में हुई थू-थू; अब BCB के पास सिर्फ एक रास्ता

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ने बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा, दुनिया में हुई थू-थू; अब BCB के पास सिर्फ एक रास्ता

Bangladesh Venue T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप विवाद में बांग्लादेश चौतरफा घिरता दिख रहा है. अब उसके पास आईसीसी की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Jan 2026 05:53 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप विवाद में बांग्लादेश चौतरफा घिरता दिख रहा है, जिसके पास आईसीसी की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) बार-बार वेन्यू चेंज करने की मांग कर रहा था. इस मामले पर ICC ने अपना रुख साफ कर दिया है. उसका कहना है कि बांग्लादेश या तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने मैच तय शेड्यूल अनुसार भारत में खेले या फिर उसकी जगह दूसरी टीम को दे दी जाएगी.

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल बार-बार भड़काऊ बयान दे रहे थे. उन्होंने यहां तक कि झूठ भी फैलाया कि आईसीसी ने उसकी अपने खिलाड़ियों के प्रति भारत में सुरक्षा चिंताओं को स्वीकारा है. मगर ये दावे बाद में पूरी तरह झूठ निकले थे.

बांग्लादेश की दुनिया में थू-थू

भारत पहले भी विश्व स्तरीय इवेंट्स का सफल आयोजन कर चुका है. ऐसे में जब BCB की तरफ से सुरक्षा चिंताओं का विषय उठाया गया, तो शुरुआत से उसमें झूठ की बू आ रही थी. अब आईसीसी ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश या तो 21 तारीख तक अपना अंतिम फैसला ले ले, नहीं तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उसकी जगह स्कॉटलैंड को दे दी जाएगी.

इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश को या तो अपने मैच भारत में खेलने होंगे, नहीं तो उसकी वर्ल्ड कप से छुट्टी कर दी जाएगी. यह भी खबर है कि बीसीबी ने बांग्लादेश सरकार के कहने पर सुरक्षा चिंता प्रकट की थी. मगर आईसीसी ने एक ही झटके में सबकी बोलती बंद कर दी है.

मौजूदा शेड्यूल अनुसार बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है. इसमें इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल भी हैं. बांग्लादेश को अपने मैच कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 19 Jan 2026 05:53 PM (IST)
BCB Bangladesh Cricket Board T20 World Cup 2026 T20 World Cup
Embed widget