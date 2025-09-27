एशिया कप में फिर खड़ा हुआ विवाद, फाइनल से पहले भारत-पाकिस्तान के कप्तानों ने नहीं करवाया फोटोशूट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप में फिर खड़ा हुआ विवाद, फाइनल से पहले भारत-पाकिस्तान के कप्तानों ने नहीं करवाया फोटोशूट

India vs Pakistan Final Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से पहले एक और विवाद खड़ा हो गया है. दोनों कप्तान फाइनल से पहले ट्रॉफी के साथ फोटोशूट नहीं करवाएंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Sep 2025 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप इतिहास में पहली बार भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच होने वाला है. इसी बीच खबर आई है कि फाइनल मुकाबले से पूर्व कोई फोटोशूट नहीं होगा. न्यूज24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल मैच से पहले दोनों कप्तान यानी सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा फोटोशूट नहीं करवाएंगे. अब तक टीम इंडिया ने 2025 एशिया कप में पाकिस्तान को दोनों बार बुरी तरह रौंदा है.

न्यूज24 के अनुसार भारत और पाकिस्तान के कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ट्रॉफी के साथ फोटोशूट नहीं करवाएंगे. बताया जा रहा है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है. ये पहला मौका नहीं है जब एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के मैच में कोई विवाद खड़ा हुआ है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम इंडिया के अन्य प्लेयर्स ने किसी भी पाक खिलाड़ी के साथ पूरे टूर्नामेंट में हाथ नहीं मिलाया है.

इस बात से चिढ़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को निशाना बनाया था. पायक्रॉफ्ट को हटाए जाने की पुरजोर कोशिशों के बाद भी पीसीबी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ. उसके बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान आगा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हुए नजर आए.

सूर्यकुमार और हारिस रऊफ को मिली सजा

21 सितंबर को सुपर-4 राउंड के भारत-पाकिस्तान मैच पर भी जमकर विवाद हुआ. हारिस रऊफ ने फाइटर जेट को मार गिराने जैसा इशारा किया था. BCCI ने इसकी शिकायत ICC से की, जिसने रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना ठोका था. वहीं गन सेलिब्रेशन करने वाले साहिबजादा फरहान को वॉर्निंग देकर छोड़ दिया गया. दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव पर भी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगा. दरअसल पाकिस्तान ने सूर्यकुमार यादव के उस स्टेटमेंट की शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जीत को पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों और लोगों को समर्पित किया था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 27 Sep 2025 08:38 PM (IST)
Asia Cup Final IND Vs PAK Final Salman Agha IND VS PAK SURYAKUMAR YADAV
