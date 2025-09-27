एशिया कप में फिर खड़ा हुआ विवाद, फाइनल से पहले भारत-पाकिस्तान के कप्तानों ने नहीं करवाया फोटोशूट

एशिया कप में फिर खड़ा हुआ विवाद, फाइनल से पहले भारत-पाकिस्तान के कप्तानों ने नहीं करवाया फोटोशूट
India vs Pakistan Final Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से पहले एक और विवाद खड़ा हो गया है. दोनों कप्तान फाइनल से पहले ट्रॉफी के साथ फोटोशूट नहीं करवाएंगे.
एशिया कप इतिहास में पहली बार भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच होने वाला है. इसी बीच खबर आई है कि फाइनल मुकाबले से पूर्व कोई फोटोशूट नहीं होगा. न्यूज24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल मैच से पहले दोनों कप्तान यानी सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा फोटोशूट नहीं करवाएंगे. अब तक टीम इंडिया ने 2025 एशिया कप में पाकिस्तान को दोनों बार बुरी तरह रौंदा है.
न्यूज24 के अनुसार भारत और पाकिस्तान के कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ट्रॉफी के साथ फोटोशूट नहीं करवाएंगे. बताया जा रहा है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है. ये पहला मौका नहीं है जब एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के मैच में कोई विवाद खड़ा हुआ है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम इंडिया के अन्य प्लेयर्स ने किसी भी पाक खिलाड़ी के साथ पूरे टूर्नामेंट में हाथ नहीं मिलाया है.
इस बात से चिढ़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को निशाना बनाया था. पायक्रॉफ्ट को हटाए जाने की पुरजोर कोशिशों के बाद भी पीसीबी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ. उसके बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान आगा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हुए नजर आए.
सूर्यकुमार और हारिस रऊफ को मिली सजा
21 सितंबर को सुपर-4 राउंड के भारत-पाकिस्तान मैच पर भी जमकर विवाद हुआ. हारिस रऊफ ने फाइटर जेट को मार गिराने जैसा इशारा किया था. BCCI ने इसकी शिकायत ICC से की, जिसने रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना ठोका था. वहीं गन सेलिब्रेशन करने वाले साहिबजादा फरहान को वॉर्निंग देकर छोड़ दिया गया. दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव पर भी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगा. दरअसल पाकिस्तान ने सूर्यकुमार यादव के उस स्टेटमेंट की शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जीत को पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों और लोगों को समर्पित किया था.
