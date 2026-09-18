अजीत अगरकर के बाद कौन बनेगा नया चीफ सिलेक्टर? ये पूर्व खिलाड़ी सबसे मजबूत दावेदार

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष चयन समिति ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम चुनी. एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगरकर का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, ये फैसला अगरकर का है और उन्होंने बोर्ड को अपने फैसले से अवगत करा दिया है. इस बीच खबर है कि पार्थिव पटेल नए चीफ सिलेक्टर बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं.

बता दें कि कुछ दिनों पहले बीसीसीआई की समीक्षा बैठक हुई थी, इसमें गौतम गंभीर, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, वीवीएस लक्ष्मण शामिल हुए लेकिन अजीत अगरकर नहीं आए, वह वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए भी नहीं जुड़े. इसने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इससे पहले ही खबर आ गई थी कि शायद अगरकर चीफ सिलेक्टर के पद पर नहीं बने रहेंगे.

सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "सभी वहां थे, ऐसा अक्सर नहीं होता कि भारतीय क्रिकेट में सभी प्रमुख एक छत के नीचे हों. हेड कोच दिल्ली से आए, लक्ष्मण, गिल और अय्यर भी आए, मिथुन मन्हास भी आए. तो ये हैरानी भरा था कि जरुरी बैठक में सीनियर सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन नहीं आए."

कौन होगा नया चीफ सिलेक्टर?

रिपोर्ट के अनुसार पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल नए चीफ सिलेक्टर बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं. 41 वर्षीय पटेल ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने 38 टेस्ट पारियों में 934, 34 वनडे पारियों में 736 और 2 टी20 पारियों में 36 रन बनाए. उन्होंने भारत के लिए 2018 में आखिरी मैच खेला था.

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बता दें कि अजीत अगरकर जुलाई, 2023 में चीफ सिलेक्टर बने थे, उनका कार्यकाल अक्टूबर, 2026 तक है. अगर उनका कार्यकाल नहीं बढ़ता तो फिर पार्थिव पटेल नए चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं, हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है.

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