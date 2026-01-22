2026 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 7 फरवरी-8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा. विश्व कप ट्रॉफी श्रीलंका पहुंच गई है, जहां ट्रॉफी को प्रदर्शित करने का दौरा शुरू हो चुका है. गुरुवार, 22 जनवरी को कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में ट्रॉफी का प्रदर्शन किया गया. श्रीलंका बनाम इंग्लैंड पहला ODI मैच खेले जाने से पूर्व ट्रॉफी आसमान की सैर करते हुए आर प्रेमदासा स्टेडियम में लैंड हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

22 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका और इंग्लैंड का पहला वनडे मैच खेला गया. मुकाबला शुरू होने से पूर्व 2 पैराग्लाइडर ने टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को साथ लेकर मैदान में लैंड हुए. लैंड होने के पश्चात उन्होंने ट्रॉफी को मैदान में स्थापित किया और दोनों पैराफ्लाइडर्स का फोटोशूट भी हुआ.

श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को प्रदर्शित करने का दौरा 21 जनवरी से शुरू हुआ, जो 24 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान कोलंबो, कैंडी, डाम्बुला और जाफना में ट्रॉफी को प्रदर्शित किया जाएगा.

This is how the ICC World Cup Trophy landed at the R.Premadasa Stadium today just ahead of the Trophy Tour Launch.



World Cup Trophy tour launched in Colombo today. #SLVENG pic.twitter.com/7VthfsahYm — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) January 22, 2026

श्रीलंका के 3 मैदानों में होंगे वर्ल्ड कप मैच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए श्रीलंका के 3 मैदान चुने गए थे. इनके नाम आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो), एसएससी क्रिकेट ग्राउंड (कोलंबो) और पल्लीकल स्टेडियम (कैंडी) हैं. वर्ल्ड कप के कुल 22 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. मगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक नहीं जाती है, तो इन 2 मैचों का आयोजन भारत में होगा.

दूसरी ओर वर्ल्ड कप के लिए भारत के 5 मैदान चुने गए थे. नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद), एमए चिदम्बरम स्टेडियम (चेन्नई), अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), ईडन गार्डन्स (कोलकाता) और वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) मिलकर वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी करेंगे. अब तक भारत 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है, जबकि श्रीलंका ने एक बार यह उपलब्धि हासिल की है.

यह भी पढ़ें:

Ranji Trophy: जीरो पर आउट हुए शुभमन गिल, सिर्फ दो गेंद खेल 'डक' पर लौटे पवेलियन; फैंस ने लगा दी क्लास