Watch: कभी नहीं देखा होगा ऐसा ट्रॉफी लॉन्च, श्रीलंका में आसमान से उतरी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी; होश उड़ाने वाला वीडियो वायरल

T20 World Cup 2026 Trophy: 22 जनवरी को टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आसमान की सैर करने के बाद श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में लैंड हुई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Jan 2026 05:02 PM (IST)
2026 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 7 फरवरी-8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा. विश्व कप ट्रॉफी श्रीलंका पहुंच गई है, जहां ट्रॉफी को प्रदर्शित करने का दौरा शुरू हो चुका है. गुरुवार, 22 जनवरी को कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में ट्रॉफी का प्रदर्शन किया गया. श्रीलंका बनाम इंग्लैंड पहला ODI मैच खेले जाने से पूर्व ट्रॉफी आसमान की सैर करते हुए आर प्रेमदासा स्टेडियम में लैंड हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

22 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका और इंग्लैंड का पहला वनडे मैच खेला गया. मुकाबला शुरू होने से पूर्व 2 पैराग्लाइडर ने टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को साथ लेकर मैदान में लैंड हुए. लैंड होने के पश्चात उन्होंने ट्रॉफी को मैदान में स्थापित किया और दोनों पैराफ्लाइडर्स का फोटोशूट भी हुआ.

श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को प्रदर्शित करने का दौरा 21 जनवरी से शुरू हुआ, जो 24 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान कोलंबो, कैंडी, डाम्बुला और जाफना में ट्रॉफी को प्रदर्शित किया जाएगा.

श्रीलंका के 3 मैदानों में होंगे वर्ल्ड कप मैच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए श्रीलंका के 3 मैदान चुने गए थे. इनके नाम आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो), एसएससी क्रिकेट ग्राउंड (कोलंबो) और पल्लीकल स्टेडियम (कैंडी) हैं. वर्ल्ड कप के कुल 22 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. मगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक नहीं जाती है, तो इन 2 मैचों का आयोजन भारत में होगा.

दूसरी ओर वर्ल्ड कप के लिए भारत के 5 मैदान चुने गए थे. नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद), एमए चिदम्बरम स्टेडियम (चेन्नई), अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), ईडन गार्डन्स (कोलकाता) और वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) मिलकर वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी करेंगे. अब तक भारत 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है, जबकि श्रीलंका ने एक बार यह उपलब्धि हासिल की है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Jan 2026 05:02 PM (IST)
R Premadasa Stadium T20 World Cup 2026 T20 World Cup
Embed widget