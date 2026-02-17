Nepal vs Scotland Scorecard: स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बना लिए हैं. दोनों टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन साख बचाने की लड़ाई में स्कॉटलैंड की ओर से माइकल जोन्स ने 71 रनों की जुझारू पारी खेली. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. अंतिम ओवरों में नेपाल के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की.

पहले बल्लेबाजी करने आई स्कॉटलैंड को माइकल जोन्स और जॉर्ज मुनसे ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 80 रनों की सलामी साझेदारी हुई. मुनसे 27 रन बनाकर आउट हुए, दूसरी ओर माइकल स्कॉटलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने 45 गेंद में 71 रनों की पारी खेली.

नेपाल का जबरदस्त कमबैक

एक समय स्कॉटलैंड ने सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 132 रन बना लिए थे. पारी में लगभग 5 ओवर बचे थे और स्कॉटलैंड आसानी से 190 के स्कोर तक पहुंच सकती थी. मगर अंतिम 5 ओवरों में नेपाल के गेंदबाजों ने सिर्फ 39 दिए और स्कॉटलैंड के 6 बल्लेबाजों को आउट किया. पारी की अंतिम 29 गेंदों के भीतर स्कॉटलैंड ने 6 विकेट गंवाए. ब्रेंडन मैकमुलेन ने 25 रनों का योगदान दिया.

नेपाल के लिए सोमपाल कामी सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए. वहीं नंदन यादव ने 2 विकेट लिए, जबकि रोहित पॉडेल ने भी गेंदबाजी में योगदान देते हुए एक विकेट चटकाया. कुशल भुर्तेल भी एक बल्लेबाज को आउट करने में सफल रहे.

ग्रुप C में यह स्कॉटलैंड और नेपाल, दोनों का आखिरी मैच है और दोनों ही टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं. एक तरफ नेपाल कम से कम एक जीत दर्ज करके वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को अलविदा कहना चाहेगी, दूसरी ओर स्कॉटलैंड 4 अंकों के साथ अपने वर्ल्ड कप अभियान का अंत करना चाहेगी.