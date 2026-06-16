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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटना विराट-रोहित और ना वैभव सूर्यवंशी, 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

ना विराट-रोहित और ना वैभव सूर्यवंशी, 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

टाइम पत्रिका की 2026 की खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में ऐसे खिलाड़ी, कोच, समर्थक और निवेशक शामिल हैं. जिन्होंने खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 16 Jun 2026 04:02 PM (IST)
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क्या आप सोच सकते हैं कि खेल जगत के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की बात हो, और विराट कोहली का नाम ना लिया जाए. विराट ही नहीं, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी जिस तरह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं, उस हिसाब से इस लिस्ट में उनका नाम होना भी कोई हैरानी की बात नहीं होती. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों का ही नाम नहीं है. यहां तक रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में नहीं हैं. इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी है, और उसका नाम है स्मृति मंधाना. 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को टाइम पत्रिका ने इस साल खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है. वह इस लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं. टाइम पत्रिका की 2026 की खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में ऐसे खिलाड़ी, कोच, समर्थक और निवेशक शामिल हैं, जिन्होंने खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा भी इस लिस्ट में शामिल

इस लिस्ट में अमेरिकी बास्केटबॉल के दिग्गज लेब्रॉन जेम्स, फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चीनी-अमेरिकी स्कीयर एलीन गु, टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज़, बास्केटबॉल खिलाड़ी विक्टर वेम्बन्यामा, दिग्गज गोल्फर रोरी मैकलॉय, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट कप्तान टेम्बा बावुमा जैसे खेल जगत के सुपरस्टार शामिल हैं.

भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम की उप-कप्तान 29 साल की मंधाना इस विशिष्ट क्लब का हिस्सा हैं. टाइम पत्रिका में मंधाना के बारे में कहा गया है, मंधाना घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, वह तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं और 17 शतकों के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक शतक की संयुक्त रिकॉर्ड धारक हैं.

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Published at : 16 Jun 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
स्मृति मंधाना Virat Kohli Rohit SHarma TEAM INDIA Vaibhav Sooryavanshi
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