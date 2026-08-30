IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनीरज चोपड़ा हुए बेबस, व्हीलचेयर का लेना पड़ा सहारा, वीडियो वायरल

नीरज चोपड़ा हुए बेबस, व्हीलचेयर का लेना पड़ा सहारा, वीडियो वायरल

Neeraj Chopra Wheelchair: भारत के स्टार जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा की ताजा तस्वीरों ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है. उन्हें व्हीलचेयर पर देखा गया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Aug 2026 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

नीरज चोपड़ा की हालिया तस्वीरों ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है. भारत का यह स्टार एथलीट एशियन गेम्स से बाहर हो गया है. नीरज हाल ही में ग्लासगो से लौटे हैं, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उन्हें जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था. उसके बाद लुसाने डायमंड लीग में भी वो दूसरे स्थान पर रहे. अब उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें एक व्हीलचेयर पर देखा गया है.

दरअसल बहुत जल्द एशियन गेम्स और फिर ब्रूसेल्स डायमंड लीग फाइनल्स 4 और 5 सितंबर को खेले जाएंगे. नीरज इन दोनों प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभ्यास करते समय उन्हें टखने के लिगामेंट में चोट आई थी. इसी चोट की वजह से उन्हें डायमंड लीग और एशियन गेम्स से भी बाहर होना पड़ा है. यही चोट उनके व्हीलचेयर और बैसाखी के सहारे चलने की वजह बनी है. 

नीरज चोपड़ा पिछली दोनों बार से एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीतते आ रहे हैं. 2018 और 2022, दोनों इवेंट्स में उन्होंने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा था. दूसरी ओर वो 2022 से ही डायमंड लीग फाइनल्स जीतने के इंतजार में हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले ही लुसाने डायमंड लीग में 2026 सीजन का अपना बेस्ट थ्रो फेंका था. उन्होंने 88.05 मीटर का थ्रो फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया था.

नीरज ने दिया इमोशनल स्टेटमेंट

भारतीय स्टार एथलीट ने अपनी चोट पर इमोशनल स्टेटमेंट देकर बताया कि लुसाने में सीजन का बेस्ट थ्रो फेंकने के बाद उन्हें लग रहा था कि वे धीरे-धीरे दोबारा बढ़िया लय हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास के दौरान टखने को चोटिल कर बैठे. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की सलाह के बाद वो इस सीजन से आराम लेने वाले हैं. फिलहाल उनका लक्ष्य पूरी तरह फिट होने का है.

उनके लिए पिछला करीब एक साल बहुत संघर्षपूर्ण रहा है. पीठ की चोट के बावजूद 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने का असर उनके प्रदर्शन पर भी साफ दिखा, इसी कारण वो आठवें स्थान पर रहे थे. कमर की चोट के कारण वो करीब 9 महीने तक किसी कम्पटीशन में भाग नहीं ले पाए. वो दोहा डायमंड लीग में भी भाग नहीं ले पाए थे. उसके बाद उनकी वापसी हुई, लेकिन अब टखने की चोट के कारण एशियन गेम्स और लुसाने डायमंड लीग फाइनल्स से बाहर हो गए हैं.

यह भी पढ़ें:

6,6,6,6,6,6... CSK के खिलाड़ी ने बरपाया कहर, 234 का स्ट्राइक रेट; अकेले जिताया मैच 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Asian Games Javelin Throw Neeraj Chopra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
नीरज चोपड़ा हुए बेबस, व्हीलचेयर का लेना पड़ा सहारा, वीडियो वायरल
नीरज चोपड़ा हुए बेबस, व्हीलचेयर का लेना पड़ा सहारा, वीडियो वायरल
क्रिकेट
आज एशिया कप में भारत का पहला मैच, इतिहास रचने उतरेगी टीम इंडिया
आज एशिया कप में भारत का पहला मैच, इतिहास रचने उतरेगी टीम इंडिया
क्रिकेट
'ऐसे भी लोग होते हैं...', संजू सैमसन पर ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव
'ऐसे भी लोग होते हैं', संजू सैमसन पर ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव
क्रिकेट
भारत के 3 महान क्रिकेटर, जो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए
भारत के 3 महान क्रिकेटर, जो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए
Advertisement

वीडियोज

Flood Alert | Monsoon 2026 | Chitrakoot Flood: भारत में बाढ़ को लेकर हाई-अलर्ट | Breaking News
Nepal Disaster Breaking | Flood: भोटेकोशी नदी में अचानक मिले 229 शव | Rescue Operation | Bhote Koshi
India-US Deal: आ रहा है 'टैंक हंटर'...दुश्मन कांपे थर-थर! | Javelin anti-tank missiles
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का नया खेल
बारूदी 'जैवलिन', दुश्मन के बुरे दिन!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत
'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों को 1 साल की मोहलत, मराठी अनिवार्यता पर HC का फैसला
महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों को 1 साल की मोहलत, मराठी अनिवार्यता पर HC का फैसला
क्रिकेट
'ऐसे भी लोग होते हैं...', संजू सैमसन पर ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव
'ऐसे भी लोग होते हैं', संजू सैमसन पर ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव
टेलीविजन
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
इंडिया
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
विश्व
ब्रिज, DNA एनालिसिस टीम, खाना...भारत ने नेपाल के लिए अब तक क्या भेजा?
ब्रिज, DNA एनालिसिस टीम, खाना...भारत ने नेपाल के लिए अब तक क्या भेजा?
ऑटो
AdBlue खत्म हुआ तो कितना आएगा खर्च? Diesel मालिक जान लें
AdBlue खत्म हुआ तो कितना आएगा खर्च? Diesel मालिक जान लें
ट्रेंडिंग
Optical Illusion: 6 सेकंड में तस्वीर में छिपा ‘20’ आपको दिखा क्या?
Optical Illusion: 6 सेकंड में तस्वीर में छिपा ‘20’ आपको दिखा क्या?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget