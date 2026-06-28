6 गेंद पर चाहिए थे 6 रन, CSK के खिलाड़ी ने पांच गेंद में एक रन देकर ली हैट्रिक; फिर भी हारी टीम

Akeal Hosein Last Over Video: 2026 मेजर क्रिकेट लीग में रविवार सुबह वाशिंगटन फ्रीडम और टेक्सास सुपर किंग्स के बीच खेला गया मैच सुर्खियों में है. इस मैच का लास्ट ओवर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. मैच में टेक्सास सुपर किंग्स ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 185 रन बनाए थे. जवाब में वाशिंगटन फ्रीडम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 6 रन बनाने थे. गेंद आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले अकील हुसैन को सौंपी गई. अकील हुसैन ने पहली पांच गेंद में सिर्फ एक रन दिया, और हैट्रिक लेकर मैच पलट दिया. हालांकि, वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके, क्योंकि लास्ट गेंद पर जब जीत के लिए पांच रन बनाने थे तो निखिल चौधरी ने छक्का लगाकर वाशिंगटन फ्रीडम को जीत दिला दी.

बता दें कि मेजर क्रिकेट लीग में भी आईपीएल के मालिकों की टीमें हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक की ही टेक्सास सुपर किंग्स हैं. तभी दोनों का मिलता-जुलता नाम है. अब बात करतें अकली हुसैन के करिश्माई लास्ट ओवर की. मैच में टेक्सास सुपर किंग्स की हार तय लग रही थी. 19 ओवर में वाशिंगटन फ्रीडम का स्कोर 6 विकेट पर 180 रन हो गया था. अब लास्ट छह गेंद में जीत के लिए छह रन बनाने थे.

A legendary night of cricket 🙌 Akeal Hosein becomes the first player in MLC history to get a hat-trick 🎩 pic.twitter.com/d0bntA4MF3 — Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) June 28, 2026

अंतिम ओवर की हर एक गेंद का रोमांच

वाशिंगटन फ्रीडम को लास्ट ओवर में जीत के लिए छह रनों की दरकार थी. क्रीज पर ऑस्ट्रेलिया के निखिल चौधरी 18 गेंद में 21 रन और दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसेन तीन गेंद में 9 रन पर थे. ऐसा लग रहा था कि ये दोनों आसानी से अपनी टीम को जीत दिला देंगे, लेकिन अकील हुसैन ने मैच पलट दिया.

लास्ट ओवर की पहली गेंद- कोई रन नहीं

लास्ट ओवर की दूसरी गेंद- विकेट

लास्ट ओवर की तीसरी गेंद- विकेट

लास्ट ओवर की चौथी गेंद- विकेट

लास्ट ओवर की पांचवीं गेंद- LBW की खूब तेज अपील हुई. लेग बाय के रूप में सिंगल आया. अब लास्ट गेंद पर पांच रन बचे थे. स्ट्राइक पर आ गए थे निखिल चौधरी

लास्ट ओवर की छठी गेंद- सिक्स (निखिल चौधरी ने छक्का लगाकर वाशिंगटन फ्रीडम को मैच जिता दिया)

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