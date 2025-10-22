सोशल मीडिया पर फैली एक फेक न्यूज ने सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को हैरान और नाराज कर दिया. दरअसल, एक सोशल मीडिया यूजर ने सिद्धू के नाम से एक बयान वायरल कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर भारत को 2027 वर्ल्ड कप जीतना है, तो इन दोनों को तुरंत हटाकर रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बना देना चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी.

सिद्धू का बयान वायरल

यह पोस्ट भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज शुरू होने से ठीक पहले वायरल हुई, जिसके बाद सिद्धू को खुद सामने आकर इसका खंडन करना पड़ा. सिद्धू ने स्पष्ट लहजे में बताया कि यह बयान पूरी तरह फर्जी है और उनका इसमें कोई हाथ नहीं है. उन्होंने उस यूजर को जवाब देते हुए कहा, “मैंने ऐसा कभी नही कहा. फेक न्यूज मत फैलाइए, आपको शर्म आनी चाहिए.”

हालांकि सिद्धू के जवाब के बाद वह पोस्ट तुरंत डिलीट कर दी गई. यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें कितनी तेजी से फैलती हैं और किस तरह वे लोगों की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद शुरू हुआ विवाद

यह फेक पोस्ट उस वक्त सामने आई जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में गंवा दिया. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. टीम ने 136/9 का स्कोर बनाया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हासिल कर लिया.

कोहली-रोहित का खराब प्रदर्शन

इस मैच की खास बात थी, विराट कोहली और रोहित शर्मा की सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी. दोनों ही दिग्गजों का बल्ला पहले मुकाबले में खामोश रहा. कोहली ऑस्ट्रेलिया में पहली बार बिना खाता खोले 8 गेंदो में डक पर आउट हुए, जबकि रोहित सिर्फ 8 रन ही बना पाए.

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने 42 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को आसान जीत दिलाई.

अगला मुकाबला कब?

अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा, जहां भारत के पास सीरीज में वापसी करने का मौका होगा.