हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट16 चौके और एक छक्का, नेट साइवर ब्रंट ने WPL 2026 में रचा इतिहास, शतक लगाने वाली बनीं पहली खिलाड़ी

16 चौके और एक छक्का, नेट साइवर ब्रंट ने WPL 2026 में रचा इतिहास, शतक लगाने वाली बनीं पहली खिलाड़ी

WPL: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में नेट साइवर ब्रंट ने इतिहास रच दिया. साइवर ब्रंट डबल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 27 Jan 2026 07:32 AM (IST)
Nat Sciver-Brunt Created History In WPL: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का 16वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच बीती रात यानी 26 जनवरी को हुआ. ये मुकाबला वडोदरा के कोटांबी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड की नेट साइवर ब्रंट ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए महिला प्रीमियर लीग के इतिहास का पहला शतक लगया. नेट साइवर ब्रंट ने 57 गेंद में नाबाद 100 रन की पारी खेली. उन्होंने इस दौरान 16 चौके और एक छक्का भी लगाएं. डब्ल्यूपीएल के इतिहास में नेट साइवर ब्रंट का अलावा किसी और खिलाड़ी ने आज तक शतक नहीं लगाया है.

विमेंस प्रीमियर लीग में पांच सबसे बड़े इंडिविजुअल स्कोर 

  • नेट साइवर-ब्रंट- 100* (मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2026) 
  • जॉर्जिया वोल- 99* (यूपी वॉरियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2025)
  • सोफी डिवाइन- 99 (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स, 2026)
  • हरमनप्रीत कौर- 95* (मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स, 2024)
  • स्मृति मंधाना- 96 (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस, 2026)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकाबले में जीता था टॉस

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. हालांकि, उनका ये फैसला गलत साबित हुआ. नेट साइवर ब्रंट के शतक के दम पर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन बनाए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 200 रन का लक्ष्य दिया. नेट साइवर ब्रंट के अलावा ओपनर हेली मैथ्यूज ने 39 गेंदों में 9 चौके की मदद से 56 रन बनाए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर महज 20 रन बनाकर आउट हुईं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए लॉरेन बैल ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किया, वहीं, एक-एक विकेट श्रेयंका पाटिल और नादिन डी क्लार्क को मिला. 

कैसा रहा है नेट साइवर ब्रंट का इंटरनेशनल करियर?

इंग्लैंड महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर नेट साइवर ब्रंट ने अब तक अपने करियर में 12 टेस्ट, 129 वनडे और 137 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 883 रन बनाए हैं और 12 विकेट चटकाईं हैं. वनडे क्रिकेट में 4,354 रन और 88 विकेट जबकि टी20 इंटरनेशनल में 2,960 रन बनाए हैं और 90 विकेट झटके हैं.

Published at : 27 Jan 2026 07:30 AM (IST)
Cricket News WPL Nat Sciver Brunt MI VS RCB WPL 2026
