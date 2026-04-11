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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: बाल-बाल बची बाबर आजम की जान! नसीम शाह के भाई ने मारी खतरनाक बाउंसर; देखें फिर क्या हुआ?

Watch: बाल-बाल बची बाबर आजम की जान! नसीम शाह के भाई ने मारी खतरनाक बाउंसर; देखें फिर क्या हुआ?

Babar Azam Ubaid Shah: PSL 2026 में नसीम शाह के भाई ने ऐसा तीखा बाउंसर मारा कि बाबर आजम चारों खाने चित्त हो गए. गेंद बाबर की गर्दन पर लगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Apr 2026 06:37 PM (IST)
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Babar Azam PSL 2026: आमतौर पर अपने स्ट्राइक रेट की वजह से आलोचनाओं में घिरे रहने वाले बाबर आजम PSL 2026 में तबाही मचा रहे हैं. 4 पारियों में 212 रन बना चुके हैं और करीब 136 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. बाबर इस बार अपने स्ट्राइक रेट के लिए नहीं बल्कि बाउंसर गेंद पर चकमा खाने के कारण चर्चा में आ गए हैं. उन्हें तीखा बाउंसर मारने वाले कोई और नहीं पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह के भाई उबैद शाह हैं.

बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जाल्मी के लिए खेल रहे हैं. PSL 2026 टूर्नामेंट में 11 अप्रैल को पेशावर जाल्मी का मैच लाहौर कलंदर्स के साथ हुआ. इस मुकाबले में जाल्मी की टीम ने 20 ओवरों में 173 रन बनाए. बाबर ने 43 रनों का योगदान दिया.

उबैद शाह ने मारा बाउंसर

इस मैच में बाबर आजम और उबैद शाह की पहली टक्कर चौथे ओवर में हुई थी. शाह की पहली गेंद पर बाबर ने चौका मार दिया था. उसके बाद उबैद पारी का छठा ओवर करने आए. शाह ने ओवर की पहली ही गेंद पर तीखा बाउंसर मारा. बाबर पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल को पूरी तरह मिस कर गए. दरअसल उबैद शाह ने गेंद फेंकते समय उंगलियां फेरी थीं, इसलिए बाबर गेंद को हिट नहीं कर पाए और वह सीधी बाबर की गर्दन पर जा लगी.

गर्दन पर गेंद लगने से बाबर तुरंत जमीन पर बैठ गए. गेंद की रफ्तार 125.7 किमी प्रतिघंटा थी, लेकिन गर्दन शरीर का संवेदनशील हिस्सा होता है. लाहौर टीम के खिलाड़ी भी तुरंत बाबर का हाल जानने के लिए आगे आए, वहीं फिजियो ने मैदान पर आकर बाबर की जांच की. अच्छी बात यह रही कि बाबर को कोई गंभीर चोट नहीं आई और उन्होंने आगे भी बैटिंग जारी रखी. उन्होंने 40 गेंद में 43 रन बनाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Apr 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Babar Azam Ubaid Shah PAKISTAN SUPER LEAGUE PSL 2026
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