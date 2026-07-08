हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत में खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इस दिन PM नरेंद्र मोदी करेंगे 'ऐतिहासिक' एलान

भारत में खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इस दिन PM नरेंद्र मोदी करेंगे 'ऐतिहासिक' एलान

BBL: भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत में होने वाले बिग बैश लीग के मैच का एलान करेंगे. तो आइए जानते हैं कि यह ऐतिहासिक एलान कब होगा.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Curated By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 08 Jul 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलियाई टी20 लीग यानी बिग बैश लीग (BBL) के आगामी सीजन का पहला मैच कथित तौर पर भारत की सरजमीं पर खेला जाएगा, जिसका एलान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर करेंगे. बता दें कि पीएम मोदी इन दिनों 3 देशों के दौरे पर हैं, जिसमें उनका दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया होगा. 

ऑस्ट्रेलिया दौर पर वह भारत में होने वाले पहले बिग बैश लीग मैच का एलान करेंगे. ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार टॉम मॉरिस (Tom Morris) ने एलान को लेकर जानकारी शेयर की. इससे पहले भी मॉरिस इससे जुड़ी जानकारी दे चुके हैं. इस बार उन्होंने बताया कि मैच का एलान किस दिन होगा. 

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, "भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज मेलबर्न में शुक्रवार (10 जुलाई) को मैच का एलान करेंगे. मैच रेनेगेड्स बनाम स्कॉर्चर्स के बीच 12 दिसंबर को चेन्नई में खेला जाएगा. फिलहाल इस बारे में बीबीएल की तरफ से आधिकारिक जानकारी आना बाकी है. 

पहली बार भारत में होगा BBL का मैच 

यह पहला मौका होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का मैच भारत की सरजमीं पर खेला जाएगा. इस तरह यह एतिहासिक एलान होगा. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चेन्नई गया था, जिससे एमए चिदंबरम स्टेडियम की सुविधाओं का जायजा किया जा सके और BCCI के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ सीधी बातचीत की जा सके. 

माना जा रहा है कि BCCI और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन दोनों ने शुरुआती प्रस्ताव पर पॉजिटिव रिएक्ट किया है, जिससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अपनी योजना पर आगे बढ़ने का भरोसा मिला. 

बताया तो यह भी गया कि ऑस्ट्रेलियाई ने शुरू में भारत के अलग-अलग मैदानों पर एक से ज्यादा BBL मैच आयोजित करने की संभावना पर विचार किया था, लेकिन वक्त की कमी के कारण आखिरकार इस योजना को घटाकर सीजन के शुरुआती एक मैच तक सीमित कर दिया गया. मैच के लिए लॉजिस्टिक्स ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मुश्किल बन सकता है. 

 

यह भी पढ़ें: ‘रीसेट’ की कीमत चुका रही टीम इंडिया? टीम इंडिया की लगातार हार पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, बताई सबसे बड़ी कमजोरी

Published at : 08 Jul 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
BBL Anthony Albanese NARENDRA MODI AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत में खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इस दिन PM नरेंद्र मोदी करेंगे 'ऐतिहासिक' एलान
भारत में खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इस दिन PM नरेंद्र मोदी करेंगे 'ऐतिहासिक' एलान
क्रिकेट
‘रीसेट’ की कीमत चुका रही टीम इंडिया? टीम इंडिया की लगातार हार पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, बताई सबसे बड़ी कमजोरी
‘रीसेट’ की कीमत चुका रही टीम इंडिया? टीम इंडिया की लगातार हार पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, बताई सबसे बड़ी कमजोरी
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
क्रिकेट
IND VS ENG: पावरप्ले में बिखरी टीम इंडिया, 19 गेंदों के भीतर गंवाए 5 विकेट, बना शर्मनाक रिकॉर्ड
पावरप्ले में बिखरी टीम इंडिया, 19 गेंदों के भीतर गंवाए 5 विकेट, बना शर्मनाक रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
दिल्ली NCR
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी, 7 किलो से ज्यादा घटा वजन, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी, 7 किलो से ज्यादा घटा वजन, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी
विश्व
US-Iran War LIVE: ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप- तेहरान सरकार एक कैंसर, जल्द सर्जरी जरूरी
Live: ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप- तेहरान सरकार एक कैंसर, जल्द सर्जरी जरूरी
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
इंडिया
Indian Weapon Demand: ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2: Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
ABP NEWS
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
ABP NEWS
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
ABP NEWS
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
Embed widget