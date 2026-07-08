भारत में खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इस दिन PM नरेंद्र मोदी करेंगे 'ऐतिहासिक' एलान

ऑस्ट्रेलियाई टी20 लीग यानी बिग बैश लीग (BBL) के आगामी सीजन का पहला मैच कथित तौर पर भारत की सरजमीं पर खेला जाएगा, जिसका एलान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर करेंगे. बता दें कि पीएम मोदी इन दिनों 3 देशों के दौरे पर हैं, जिसमें उनका दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया होगा.

ऑस्ट्रेलिया दौर पर वह भारत में होने वाले पहले बिग बैश लीग मैच का एलान करेंगे. ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार टॉम मॉरिस (Tom Morris) ने एलान को लेकर जानकारी शेयर की. इससे पहले भी मॉरिस इससे जुड़ी जानकारी दे चुके हैं. इस बार उन्होंने बताया कि मैच का एलान किस दिन होगा.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, "भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज मेलबर्न में शुक्रवार (10 जुलाई) को मैच का एलान करेंगे. मैच रेनेगेड्स बनाम स्कॉर्चर्स के बीच 12 दिसंबर को चेन्नई में खेला जाएगा. फिलहाल इस बारे में बीबीएल की तरफ से आधिकारिक जानकारी आना बाकी है.

पहली बार भारत में होगा BBL का मैच

यह पहला मौका होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का मैच भारत की सरजमीं पर खेला जाएगा. इस तरह यह एतिहासिक एलान होगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चेन्नई गया था, जिससे एमए चिदंबरम स्टेडियम की सुविधाओं का जायजा किया जा सके और BCCI के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ सीधी बातचीत की जा सके.

माना जा रहा है कि BCCI और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन दोनों ने शुरुआती प्रस्ताव पर पॉजिटिव रिएक्ट किया है, जिससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अपनी योजना पर आगे बढ़ने का भरोसा मिला.

बताया तो यह भी गया कि ऑस्ट्रेलियाई ने शुरू में भारत के अलग-अलग मैदानों पर एक से ज्यादा BBL मैच आयोजित करने की संभावना पर विचार किया था, लेकिन वक्त की कमी के कारण आखिरकार इस योजना को घटाकर सीजन के शुरुआती एक मैच तक सीमित कर दिया गया. मैच के लिए लॉजिस्टिक्स ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मुश्किल बन सकता है.

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