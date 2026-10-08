नाना पाटेकर के निधन से शोक में डूबा खेल जगत, धवन-रहाणे ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में निधन हो गया. उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई. इस दुखद खबर से हर कोई सदमे में है. वह अभी भी इंडस्ट्री में सक्रिय थे. बॉलीवुड, क्रिकेट, व्यापार जगत आदि उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है. भारतीय क्रिकेटर्स शिखर धवन ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा ने एक बेहद खास कलाकार को खो दिया है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपने एक्स पर लिखा, "आज भारतीय सिनेमा ने एक बेहद खास कलाकार को खो दिया है. नाना पाटेकर साहब, आपका काम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. ओम शांति.

⁠Indian cinema has lost a truly special talent today. Nana Patekar saab, your work will continue to inspire generations. Om Shanti. 🙏 https://t.co/LNcJpnTVUB — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 8, 2026

पूर्व क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने अपने एक्स अकॉउंट पर लिखा, "नाना पाटेकर जी सचमुच एक बेहतरीन अभिनेता थे, जिनके काम ने कई पीढ़ियों को प्रेरित और उनका मनोरंजन किया है. उनके निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. उनकी आत्मा को शांति मिले.

Nana Patekar ji was a truly remarkable actor whose work has inspired and entertained generations. Very sad to hear about his passing. May his soul rest in peace. 🙏🏼 — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) October 8, 2026

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