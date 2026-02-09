Ruben Trumpelmann Commented On Playing the T20 World Cup 2026 In India: आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 में नामीबिया ग्रुप ए का हिस्सा है. इस ग्रुप में भारत के अलावा पाकिस्तान, यूएसए और नीदरलैंड हैं. नामीबिया का नाम उन उभरती टीमों में लिया जाता है, जिसने पिछले कुछ समय में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. टी20 विश्व कप में भी अगर नामीबिया कोई बड़ा उलटफेर कर दे, तो इसमें हैरानी नहीं होगी. टी20 विश्व कप का हिस्सा बनने और टूर्नामेंट से जुड़ी रणनीति पर नामीबिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रूबेन ट्रम्पेलमैन ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि भारत में विश्व कप खेलने का अनुभव काफी रोचक होने वाला है.

रूबेन ट्रम्पेलमैन ने नामीबिया की तैयारी पर कहा

रूबेन ट्रम्पेलमैन ने कहा, 'हमने अगस्त या अगस्त से ठीक पहले जिम्बाब्वे में टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था. जिम्बाब्वे के ठीक बाद हम दूसरे नंबर पर रहे थे. हमारी तैयारी वहीं से शुरू हुई. इसके बाद हमने अपने नए स्टेडियम को खोलने के लिए घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच खेला और कुछ वर्ल्ड लीग टू गेम खेले. जनवरी की शुरुआत में, हमने केप टाउन में एक कैंप से शुरुआत की. फिर दुबई गए, जहां हमने तीन गेम खेले, दो अफगानिस्तान के खिलाफ और एक इटली के खिलाफ. मुझे लगता है कि तैयारी बहुत अच्छी रही है.'

गैरी कर्स्टन के नामीबिया टीम से जुड़ने पर रूबेन ने कहा

गैरी कर्स्टन के टीम से जुड़ने पर ट्रम्पेलमैन ने कहा, 'उनके पास काफी अनुभव है, खासकर भारत में. राष्ट्रीय टीम की कोचिंग करने के बाद भी वे बहुत शांत इंसान हैं. उनसे सीखना आसान है. उन्हें दूसरों की मदद करना पसंद है.' उन्होंने कहा, 'हमने स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना पहला वार्म-अप मैच खेला जिसमें काफी रन बने. एक गेंदबाज के तौर पर, सच कहूं तो, आपको थोड़ा जोश होना चाहिए. इसलिए आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. जब ​​मैं नेपाल में था, तो कंडीशन थोड़ी अलग थीं. ये ज्यादा स्पिन-फ्रेंडली थी. मुझे नहीं लगता कि हम टी20 विश्व कप के लिए इन भारतीय पिचों पर ज्यादा टर्न या तेजी की उम्मीद कर रहे हैं. हमारे लिए, एक गेंदबाज यूनिट के तौर पर, हमें अपने स्किल सेट में शार्प होना होगा.' ट्रम्पेलमैन ने कहा, 'हमारी योजना चीजों को साधारण रखने की है. मुझे लगता है कि गेंदबाज आपको टूर्नामेंट में आगे ले जाएंगे, साथ ही टूर्नामेंट जिताएंगे भी. इसलिए मेरी राय में, जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा, उसका गेंदबाजी अटैक सबसे अच्छा होगा. बल्लेबाजों को बाहर जाकर खुद को एक्सप्रेस करने की छूट होगी. इसलिए बॉलर्स को बस अपनी स्किल्स एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार रहना होगा.'

नामीबिया के लिए लगातार चौथा वर्ल्ड कप खेलना बहुत बड़ी कामयाबी

उन्होंने कहा कि नामीबिया जैसे छोटे देश के लिए लगातार चौथा वर्ल्ड कप खेलना असल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है. मुझे लगता है कि कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा इस बात की वजह से है कि हम एक टीम के तौर पर इतने करीब हैं. हमारी टीम के ज्यादातर लोग साल 2021 से अब तक हुए चार वर्ल्ड कप कैंपेन में साथ रहे हैं. हम साथ में जो समय बिताते हैं, जिस तरह से हम रोजमर्रा की जिंदगी साथ में बिताते हैं, साथ में ट्रेनिंग करना, साथ में राइड पर जाना, समय बिताना—मुझे लगता है कि यही हमें खास बनाता है. दिन के आखिर में हम दोस्तों के तौर पर मैदान में उतरते हैं.

ट्रम्पेलमैन ने कहा गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करना एक बड़ी खुशनसीबी

ट्रम्पेलमैन ने कहा, 'गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करना एक बड़ी खुशनसीबी है, और ये कुछ ऐसा है जिसका मैं मजा लेता हूं. मुझे दबाव पसंद है, नई गेंद लेना, डेथ ओवर में गेंदबाजी करना, भले ही ये कभी-कभी मुश्किल हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास जो कम खिलाड़ी और रिसोर्स हैं, उन्हें देखते हुए आपको अपने पास जो है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना होगा. मुझे लगता है कि एक बॉलिंग यूनिट और एक टीम के तौर पर हम यही करते हैं. हम बस कंडीशन देखते हैं. यही हमारे फेवर में है, और हम वहीं जाते हैं. मैं विकेट लेने और मुश्किल ओवरों में अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश करता हूं.'

दक्षिण अफ्रीका पर मिली जीत पर रूबेन ट्रम्पेलमैन ने कहा

दक्षिण अफ्रीका पर टी20 में मिली जीत पर इस गेंदबाज ने कहा, 'मुझे लगता है कि ग्रुप के एक बड़े हिस्से ने उसका अनुभव लिया है. अगले वर्ल्ड कप में, हम उन्हें हराने के लिए वापस आए. साउथ अफ्रीका जैसे फुल मेंबर देशों के खिलाफ बड़े गेम में आप इसी तरह के अनुभव लेते हैं.' उन्होंने कहा, 'हमने अभी तक सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं किया है. एक बार जब हम सुपर 12 की ओर देख रहे थे, तो फार्मेट थोड़ा अलग था, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक अच्छी टी20 टीम हैं. टीम बहुत कॉन्फिडेंट है और हमारा बड़ा प्रभाव पड़ेगा. हमें टीम में कुछ और युवा खिलाड़ियों को जोड़ना होगा.'

ट्रम्पेलमैन ने अपने साथी खिलाड़ियों के बारे में बताया

ट्रम्पेलमैन ने कहा, 'हम इस टी20 विश्व कप को लेकर उत्साहित हैं और निश्चित रूप से एक उलटफेर की उम्मीद कर रहे हैं. पिछले कुछ महीनों से हम इसी तरह तैयारी कर रहे हैं. हमने हाल ही में एक वार्म-अप मैच में अफगानिस्तान को भी आराम से हराया था. हमारे पास सब कुछ है. मुझे लगता है कि सुपर 8 में आगे बढ़ने के लिए हमें बस सब कुछ एक साथ रखना होगा और पूरा गेम खेलना होगा.' तेज गेंदबाज ने कहा, 'मुझे लगता है कि सीनियर खिलाड़ी होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारी मुझ पर और जेजे पर आ जाती है. जेजे एक बेहतरीन ऑल-राउंडर है और उसे दबाव वाली स्थिति पसंद है. 17 साल का मैक्स एक रोमांचक प्रतिभा है. ये उसका पहला टी20 विश्व कप है. उसने बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं. अनुभवी शिकागो और युवा जैक ब्रसेल भी टीम के लिए काफी अहम हैं.'

टीम की कोचिंग पर ट्रम्पेलमैन ने दिया बयान

टीम की कोचिंग पर ट्रम्पेलमैन ने कहा, 'पियरे के साथ हमें बहुत सफलता मिली. वे बहुत अच्छे कोच हैं. उनके साथ अच्छा समय बीता. मुझे लगता है कि क्रेग के साथ हमारी एक नई शुरुआत थी. वे नामीबिया का खिलाड़ी है जो अन्य खिलाड़ियों को जानता है. वे लंबे समय से हमारा दोस्त है और अब उसे एक अलग तरह का रोल मिला है. वो खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा दिखाने का मौका देते हुए कैंप के अंदर एक असली बदलाव रहे हैं. हम क्रेग के अंडर खेलने का सच में मजा ले रहे हैं. जस्टिन केम्प, गैरी, एरफर्ट लोएबचर और सीन नोवाक के साथ हमारे पास सच में एक बहुत ही शानदार बैकरूम स्टाफ है, जिसे क्रिकेट के खेल के साथ-साथ नामीबिया से भी प्यार है.'

भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर कहा

भारत के खिलाफ मैच को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया के खिलाफ खेलना हमेशा खास होता है. वे सच में एक अच्छी टीम हैं, और एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी स्किल्स को परखने का ये सबसे अच्छा तरीका है. मुझे लगता है कि भारत में टी20 विश्व कप खेलना बहुत शानदार है. 75,000 फैंस के सामने खेलना रोमांचक है. भारत में टी20 विश्व कप खेलने का अनुभव काफी रोचक होने वाला है.