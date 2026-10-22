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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनमन धीर ने अकेले जिता दिया पहला टी20, वरना गंभीर-अय्यर के प्लान ने डुबा दी थी लुटिया

नमन धीर ने अकेले जिता दिया पहला टी20, वरना गंभीर-अय्यर के प्लान ने डुबा दी थी लुटिया

IND vs NZ 1st T20: भारत ने पहले टी20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, लेकिन इस मैच में कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक अजीब फैसला लिया, जो काफी नुकसानदायक साबित हुआ.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 22 Oct 2026 06:00 PM (IST)
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न्यूजीलैंड के खिलाफ सांसें रोक देने वाले पहले टी20 में टीम इंडिया ने बाजी मार ली. नमन धीर ने 15 गेंद में 42 रनों की तूफानी पारी खेल भारत को हारी हुई बाजी जिताई. 226 रन चेज़ करते हुए भारत ने पावरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवर में ही 93 रन बना दिए थे, लेकिन इसके बाद कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक ऐसा फैसला लिया, जिससे टीम इंडिया हारते-हारते बची. इस फैसले ने टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी थी, लेकिन नमन धीर ने अंत में अकेले बाजी पलट दी. 

हुआ ये कि न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान पर पहले खेलने के बाद 225 रन बोर्ड पर लगाए थे. अब मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को इतिहास रचना था. न्यूजीलैंड को धरती पर भारत का टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा रन चेज करना था. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने उम्मीद से अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों ने 5.5 ओवर में 93 रनों की साझेदारी की. दोनों कीवी गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तभी पहला विकेट गिरने के बाद एक अजीब फैसला लिया गया. 

कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने सुप्रीम फॉर्म में चल रहे ईशान किशन को तीन नंबर पर नहीं भेजा. उनकी जगह धीमी गति से रन बनाने वाले तिलक वर्मा को प्रमोट किया गया, जो लंबे वक्त से पांच नंबर पर बैटिंग करते आए हैं, और धीमी गति से रन बनाने के लिए कई बार आलोचकों के निशाने पर रहे हैं. 

तिलक ने भारत की बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार को बैलगाड़ी वाली रफ्तार में बदल दिया. चौका-छक्का लगाना तो दूर की बात वो सिंगल लेने में भी संघर्ष करते दिखे. तिलक ने 11 गेंद में लगभग 50 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 06 रन बनाए. अब भारत के हाथ से जीती हुई बाजी निकल रही थी. गंभीर-अय्यर का यह फैसला और भी बुरा तब साबित हुआ जब पांच नंबर पर आए ईशान किशन एक रन ही बना सके. 

अब आप खुद सोचिए जो बल्लेबाज पिछले एक साल से टी20 इंटरनेशनल में लगातार रन बना रहा है उसे क्यों नीचे भेजा गया? इस फेरबदल का जवाब गंभीर और अय्यर ही दे सकते हैं, लेकिन भला हो नमन धीर को जिन्होंने भारत को जीत दिला दी. वरना इस फैसले ने टीम इंडिया की हार तय कर दी थी.  

नमन धीर ने सिर्फ 15 गेंद में नाबाद 42 रनों की पारी खेली. उन्होंने 5 चौके और दो छक्के लगाए. भारत ने दो गेंद शेष रहते 226 रनों का लक्ष्य हासिल किया. यह न्यूजीलैंड की धरती पर टी20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे बड़ा रन चेज है. 

यह भी पढ़ें- 

IND vs NZ 1st T20 Highlights: क्राइस्टचर्च में भारत ने रचा इतिहास, कर डाला न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा रन चेज़

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 22 Oct 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Sanju Samson Shreyas Iyer New Zealand Vs India Tilak Varma IND Vs NZ 1st T20 INDIA VS NEW ZEALAND ISHAN KISHAN Naman Dhir
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