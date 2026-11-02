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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड में यह भारतीय खिलाड़ी बना 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज', मिला खास तोहफा

न्यूजीलैंड में यह भारतीय खिलाड़ी बना 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज', मिला खास तोहफा

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए नमन धीर को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का मेडल मिला है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Nov 2026 01:12 PM (IST)
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टीम इंडिया के कई बड़े-बड़े धुरंधर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में फ्लॉप हो गए. भारत सीरीज 3-2 से जीता लेकिन बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा जैसे मेन खिलाड़ी एक-दो पारियों के अलावा कुछ नहीं कर पाए. वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार से लेकर मयंक यादव की जमकर धुनाई हुई. मगर इसी बीच नमन धीर नया सितारा बनकर उभरे हैं.

नमन धीर पहली बार किसी विदेशी टूर पर खेलने गए थे. उन्होंने नंबर-6 या उससे निचले क्रम पर बैटिंग की, फिर भी सीरीज में भारत के लिए दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उनसे काफी कम गेंदबाजी करवाई गई. पूरी सीरीज में बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज नमन ने सिर्फ 2 ओवर फेंके.

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नमन धीर को मिला खास तोहफा

BCCI ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप साझा किया, जिसमें नमन धीर को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, इसके लिए उन्हें मेडल भी मिला. टीम इंडिया के स्ट्रेन्थ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन ली रॉक्स ने नमन को मेडल भेंट किया.

मेडल मिलने के बाद टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ी नमन धीर के मजे लेते दिखे. बाकी खिलाड़ी चिल्लाने लगे कि नमन को 2 मिनट की स्पीच तो देनी चाहिए. नमन ने सबसे पहले सभी साथियों का धन्यवाद किया और मेडल मिलना और अपने देश से बाहर आकर सीरीज जीतना और फिर मेडल मिलना संतोषजनक है.

कैसा रहा प्रदर्शन?

पेशे से नमन धीर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं. न्यूजीलैंड की तुलना में उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में बॉलिंग में अधिक मौके मिले थे. बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दमदार प्रदर्शन के चलते कहा जाने लगा कि टीम इंडिया को रवींद्र जडेजा का सबसे बढ़िया रिप्लेसमेंट मिल गया है.

न्यूजीलैंड टूर की बात करें तो नमन धीर ने सभी पांच टी20 मैच खेले, लेकिन गेंदबाजी में सिर्फ 2 ओवर फेंके. मगर बल्लेबाजी से उन्होंने बड़ा अंतर पैदा किया. उन्होंने छठे, सातवें और आठवें क्रम पर भी बैटिंग की और 5 पारियों में 200 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाए. लोवर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए भारत के लिए सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाना नमन धीर के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि लोवर ऑर्डर में खेलने को बहुत कम गेंद मिलती हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 02 Nov 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team INDIA VS NEW ZEALAND Naman Dhir
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