न्यूजीलैंड में यह भारतीय खिलाड़ी बना 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज', मिला खास तोहफा

टीम इंडिया के कई बड़े-बड़े धुरंधर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में फ्लॉप हो गए. भारत सीरीज 3-2 से जीता लेकिन बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा जैसे मेन खिलाड़ी एक-दो पारियों के अलावा कुछ नहीं कर पाए. वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार से लेकर मयंक यादव की जमकर धुनाई हुई. मगर इसी बीच नमन धीर नया सितारा बनकर उभरे हैं.

नमन धीर पहली बार किसी विदेशी टूर पर खेलने गए थे. उन्होंने नंबर-6 या उससे निचले क्रम पर बैटिंग की, फिर भी सीरीज में भारत के लिए दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उनसे काफी कम गेंदबाजी करवाई गई. पूरी सीरीज में बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज नमन ने सिर्फ 2 ओवर फेंके.

नमन धीर को मिला खास तोहफा

BCCI ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप साझा किया, जिसमें नमन धीर को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, इसके लिए उन्हें मेडल भी मिला. टीम इंडिया के स्ट्रेन्थ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन ली रॉक्स ने नमन को मेडल भेंट किया.

मेडल मिलने के बाद टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ी नमन धीर के मजे लेते दिखे. बाकी खिलाड़ी चिल्लाने लगे कि नमन को 2 मिनट की स्पीच तो देनी चाहिए. नमन ने सबसे पहले सभी साथियों का धन्यवाद किया और मेडल मिलना और अपने देश से बाहर आकर सीरीज जीतना और फिर मेडल मिलना संतोषजनक है.

The one who stepped onto the plate and took responsibility for the team 🌟 A stellar maiden overseas tour, capped off with the Impact Player of the Series medal for Naman Dhir 🥇👏 WATCH 🔽 | #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/pNpOIv8Thq — BCCI (@BCCI) November 2, 2026

कैसा रहा प्रदर्शन?

पेशे से नमन धीर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं. न्यूजीलैंड की तुलना में उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में बॉलिंग में अधिक मौके मिले थे. बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दमदार प्रदर्शन के चलते कहा जाने लगा कि टीम इंडिया को रवींद्र जडेजा का सबसे बढ़िया रिप्लेसमेंट मिल गया है.

न्यूजीलैंड टूर की बात करें तो नमन धीर ने सभी पांच टी20 मैच खेले, लेकिन गेंदबाजी में सिर्फ 2 ओवर फेंके. मगर बल्लेबाजी से उन्होंने बड़ा अंतर पैदा किया. उन्होंने छठे, सातवें और आठवें क्रम पर भी बैटिंग की और 5 पारियों में 200 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाए. लोवर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए भारत के लिए सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाना नमन धीर के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि लोवर ऑर्डर में खेलने को बहुत कम गेंद मिलती हैं.

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